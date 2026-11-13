कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का पांचवां वनडे? सीरीज दांव पर

भारत और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज ऐसे मोड पर आ खड़ी हुई है, जहां न्यूजीलैंड जीत तो नहीं सकता लेकिन भारतीय खेमे का सेलिब्रेशन जरूर खराब कर सकता है. दरअसल अब सीरीज के विजेता का फैसला पांचवें और आखिरी वनडे मैच पर निर्भर है. 4 मैचों के बाद टीम इंडिया 2-1 से आगे है, लेकिन न्यूजीलैंड आखिरी मुकाबला जीतकर सीरीज को 2-2 से ड्रॉ पर रोक सकता है.

शुक्रवार, 13 नवंबर को चौथा वनडे मैच खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने 333 रन बना डाले थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम केवल 89 रनों पर सिमट गई. चौथे मैच की तरह आखिरी भिड़ंत भी माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर होगी.. इसलिए टीम इंडिया को अगली बार पिच को लेकर सावधान रहने की जरूरत होगी. यहां जान लीजिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक वनडे मैच कब और कहां खेला जाएगा.

कब और कहां खेला जाएगा आखिरी ODI?

भारत और न्यूजीलैंड का आखिरी वनडे मैच 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जाएगा.मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा.

इस मैदान पर न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है. कीवी टीम बे ओवल मैदान पर साल 2020 से लेकर अब तक हारी नहीं है, लेकिन यहां खेले कुल 12 मुकाबलों में उसे सात जीत मिली हैं. वहीं भारत के साथ हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में वह 1-2 से पीछे है.

श्रेयस अय्यर करेंगे कप्तानी

पांचवें वनडे मैच में भी श्रेयस अय्यर टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे होंगे. टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 19 नवंबर से होने वाली है. बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर एक यादगार जीत अपने नाम करना चाहेंगे. वनडे कप्तानी करियर के सबसे पहले मैच में 244 रनों की हार मनोबल गिराने वाली साबित हो सकती है.



पांचवें वनडे के लिए भारत का स्क्वाड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, नमन धीर, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, ईशान किशन, कुमार कुशाग्र, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव

पांचवें वनडे के लिए न्यूजीलैंड का स्क्वाड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, विल यंग, माइकल ब्रेसवेल, जोश क्लार्कसन, निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, टीम सीफर्ट, माइकल हे, क्रिस्टीयन क्लार्क, जैकब डफी, ब्रेट रैंडेल, ब्लेयर टिकनर, मैथ्यू फिशर

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