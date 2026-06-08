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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सतेज गेंदबाज़ के हाथ लगने से गिरी अंपायर की "विग", बीच मैच में हंस-हंस कर लोट-पोट हुए खिलाड़ी से दर्शक तक सभी

तेज गेंदबाज़ के हाथ लगने से गिरी अंपायर की "विग", बीच मैच में हंस-हंस कर लोट-पोट हुए खिलाड़ी से दर्शक तक सभी

Umpire Wig Fall: यह घटना न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक टेस्ट मैच की है, जब न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज डैनी मॉरिसन ने बल्लेबाज़ नहीं बल्कि अंपायर को ही ‘क्लीन बोल्ड’ कर दिया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अंश राघव | Updated at : 08 Jun 2026 07:33 AM (IST)
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क्रिकेट के मैदान पर अक्सर बल्लेबाजों के बड़े शॉट, गेंदबाजों की घातक गेंदें और खिलाड़ियों के बीच मजेदार पल देखने को मिलते हैं. लेकिन क्रिकेट इतिहास में एक ऐसा भी वाकया दर्ज है, जिसे याद कर आज भी फैंस अपनी हंसी नहीं रोक पाते. यह घटना न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक टेस्ट मैच की है, जब एक तेज गेंदबाज ने बल्लेबाज़ नहीं बल्कि अंपायर को ही ‘क्लीन बोल्ड’ कर दिया था.

जब उड़ गई अंपायर की विग

यह दिलचस्प घटना 1993-94 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज के दौरान हुई थी. उस दौर में ऑस्ट्रेलियाई टीम विश्व क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती थी. वहीं न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज डैनी मॉरिसन अपनी रफ्तार और स्विंग गेंदबाजी के लिए मशहूर थे.

मैच के दौरान मॉरिसन गेंदबाजी करने के लिए अपने रन-अप पर दौड़ रहे थे. क्रीज पर ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज़ इयान हीली खड़े थे. जैसे ही मॉरिसन गेंद फेंकने के लिए अंपायर मर्व किचन के पास से गुजरे, उनका हाथ गलती से अंपायर की टोपी से टकरा गया.

मैदान पर छूट पड़े हंसी के फव्वारे

हाथ लगते ही अंपायर की टोपी हवा में उछली. लेकिन इसके साथ जो हुआ, उसने सभी को चौंका कर रख दिया. टोपी के साथ अंपायर की विग भी सिर से निकलकर मैदान पर गिर गई. यह नजारा देखते ही मैदान पर मौजूद खिलाड़ी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

सामने बल्लेबाज़ी कर रहे इयान हीली भी हंसते-हंसते दोहरे हो गए. दर्शकों के बीच भी ठहाके गूंजने लगे. कुछ पल के लिए मैच का माहौल पूरी तरह बदल गया.

‘विग्ड हैट्रिक’ के नाम से मशहूर हुआ किस्सा

क्रिकेट इतिहास के सबसे मजेदार पलों में शामिल इस घटना को बाद में ‘विग्ड हैट्रिक’ नाम दिया गया. आज भी जब क्रिकेट के सबसे हास्यपूर्ण लम्हों की बात होती है तो डैनी मॉरिसन और अंपायर मर्व किचन का यह किस्सा जरूर याद किया जाता है.

दिलचस्प बात यह है कि डैनी मॉरिसन अब भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और दुनिया भर की टी20 लीगों में कमेंट्री करते नजर आते हैं. हालांकि, उनसे जब भी इस घटना का जिक्र किया जाता है तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते. यह किस्सा क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार और मनोरंजक पलों में गिना जाता है.

Published at : 08 Jun 2026 07:33 AM (IST)
Tags :
Test Match Danny Morrison Ian Healy NZ Vs AUS
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