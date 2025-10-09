IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमेशा से मुकाबले रोमांच और रनों से भरे होते हैं. दोनों टीमों में ऐसे बल्लेबाज हैं जो अकेले ही मैच का रुख पलट सकते हैं. वनडे क्रिकेट में इन दोनों दिग्गज टीमों के बीच कई बार रनों की बरसात हुई है. आइए जानते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मुकाबलों में सबसे बड़े टीम स्कोर कौन से रहे हैं.

भारत - 399/5 (इंदौर, 2023)

सबसे ऊपर है भारत का स्कोर 399/5, जो 24 सितंबर 2023 को इंदौर में बनाया गया था. इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार पारियां खेली थी. बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की और 50 ओवर में लगभग 8 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन बनाए. जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम दबाव झेल नहीं पाई और भारत ने यह मैच आसानी से जीत लिया.

ऑस्ट्रेलिया - 389/4 (सिडनी, 2020)

दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 389/4, जो 29 नवंबर 2020 को सिडनी में भारत के खिलाफ बनाया गया था. उस मैच में स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर ने तूफानी बल्लेबाजी की थी. स्मिथ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया. नतीजा यह रहा कि ऑस्ट्रेलिया ने वह मैच आसानी से जीत लिया.

भारत - 383/6 (बेंगलुरु, 2013)

तीसरे स्थान पर है भारत का 2 नवंबर 2013 को बेंगलुरु में बनाया गया 383/6 का स्कोर. उस मैच में रोहित शर्मा ने धमाकेदार बल्लेबाजी की थी. यह वही मुकाबला था जिसने “हिटमैन” को दुनिया भर में मशहूर कर दिया. रोहित के अलावा विराट कोहली और शिखर धवन ने भी ताबड़तोड़ रन बनाए थे. भारत ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को हार का स्वाद चखाया था.

ऑस्ट्रेलिया - 374/6 (सिडनी, 2020)

2020 की उसी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने एक और बड़ा स्कोर बनाया था, 374 रन 6 विकेट के नुकसान पर. आरोन फिंच और स्टीव स्मिथ ने इस पारी की नींव रखी थी. भारत के गेंदबाजों ने कोशिश की, लेकिन कंगारू बल्लेबाजों ने रन बनाने का सिलसिला नही रोका.

भारत - 362/1 (जयपुर, 2013)

2013 में जयपुर में खेले गए मुकाबले में भारत ने 362/1 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 359 रन बनाए थे, लेकिन शिखर धवन और विराट कोहली ने रिकॉर्ड पीछा करते हुए मात्र 43.3 ओवर में यह स्कोर हासिल कर लिया था. कोहली ने उस मैच में विस्फोटक पारी खेली थी.