तिरुवनंतपुरम में कितना है सबसे बड़ा वनडे स्कोर? क्या वेस्टइंडीज बना देगा 400

तिरुवनंतपुरम में 400 रन का आंकड़ा अब ज्यादा दूर नहीं दिख रहा है. इस मैदान पर भारत पहले ही 390 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर चुका है और अब वेस्टइंडीज की बारी है. टीम अगर बल्ले से दम दिखाती है तो 400 का आंकड़ा पार करके नया रिकॉर्ड बना सकती है. लेकिन इसके लिए उसे भारत के 390 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ना होगा.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज यानी 27 सितंबर को इसी ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में पहला वनडे खेला जा रहा है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. ऐसे में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के पास इसी मैदान पर भारत के 390 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने का मौका है.

ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में अब तक सिर्फ 2 वनडे मैच खेले गए हैं. इस मैदान पर सबसे बड़ा वनडे स्कोर भारत के नाम है. टीम इंडिया ने 15 जनवरी 2023 को श्रीलंका के खिलाफ 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 390 रन बनाए थे.

विराट और गिल ने जड़ी थी सेंचुरी

भारत के इस बड़े स्कोर में विराट कोहली और शुभमन गिल का बल्ला जमकर चला था. शुभमन गिल ने 116 रन की शानदार पारी खेली थी, जबकि विराट कोहली 166 रन बनाकर आउट नहीं हुए. दोनों की सेंचुरी ने भारत को 390 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी.

श्रीलंका को 317 रन से हराया

390 रन के जवाब में श्रीलंका की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और सिर्फ 73 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत ने ये मुकाबला 317 रन से अपने नाम किया था. ये वनडे क्रिकेट में भारत की रन के फर्क से सबसे बड़ी जीत है.

क्या 400 का आंकड़ा पार करेगा वेस्टइंडीज

अब वेस्टइंडीज के सामने इस मैदान पर नया रिकॉर्ड बनाने का मौका है. टीम का वनडे में सबसे बड़ा स्कोर 389 रन है. यानी 400 का आंकड़ा उसके लिए सिर्फ 11 रन दूर है. अगर बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिलती है और टीम पूरे 50 ओवर का फायदा उठाती है, तो तिरुवनंतपुरम में 400 रन का आंकड़ा पार करने की कोशिश जरूर होगी.

लेकिन इसके लिए वेस्टइंडीज को पहले भारत के 390 रन के मैदान के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ना होगा. अब देखना होगा कि टीम इंडिया के खिलाफ वेस्टइंडीज के बल्लेबाज इस मैदान पर नया रिकॉर्ड बना पाते हैं या नहीं.

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