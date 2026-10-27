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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभिषेक शर्मा की 15 गेंद में फिफ्टी, युवराज ने 12 गेंद का रिकॉर्ड याद दिलाकर खींची टांग

अभिषेक शर्मा की 15 गेंद में फिफ्टी, युवराज ने 12 गेंद का रिकॉर्ड याद दिलाकर खींची टांग

अभिषेक शर्मा ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में 15 गेंद में फिफ्टी पूरी की. युवराज सिंह ने अपना 12 गेंद वाला रिकॉर्ड याद दिलाकर उनकी टांग खींची.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 27 Oct 2026 04:14 PM (IST)
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अभिषेक शर्मा ने मंगलवार (27 अक्टूबर) को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 में मानिए वीडियो गेम जैसी बैटिंग की. उन्होंने सिर्फ 38 गेंद में 113 रन की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 11 छक्के शामिल रहे. शुरुआत से ही तेज खेलने वाले अभिषेक ने 15 गेंदों में फिफ्टी पूरी कर ली थी. लेकिन पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज और अभिषेक शर्मा के गुरु कहे जाने वाले युवराज सिंह उनकी फिफ्टी से खुश नहीं दिखे. 

युवी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अभिषेक को अपना 12 गेंदों में फिफ्टी वाला रिकॉर्ड याद दिलाया. भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज फिफ्टी लगाने का रिकॉर्ड युवराज के नाम पर दर्ज है. युवी ने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मुकाबले में सिर्फ 12 गेंदों में फिफ्टी पूरी की थी. इस दौरान उन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का भी काम किया था. 

युवराज सिंह ने खींची अभिषेक शर्मा की टांग 

युवराज सिंह ने एक्स पर लिखा, "अभिषेक आप अब भी 12 गेंदों में 50 रन नहीं बना सकते. देखने में ऐसा लग रहा था कि दो बाएं हाथ के बल्लेबाज अपने घर के बैकयार्ड में बल्लेबाजी कर रहे हों."

199 के चेज में भारत की एकतरफा जीत

मुकाबले में पहले बैटिंग के लिए उतरी न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बनाए. टीम के लिए नंबर तीन पर उतरे डेरिल मिचेल ने 52 गेंदों में 89* रनों की सबसे बड़ी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. इसके अलावा फिन एलन ने 25 गेंदों में 40 रन की पारी खेली. पांचवें नंबर के बेवॉन जैकब्स ने 23 गेंदों में नाबाद 39 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. इस दौरान भारत के लिए अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और नितीश रेड्डी ने 1-1 विकेट लिया. 

चेज के लिए उतरी टीम इंडिया ने सिर्फ 13.2 ओवर में 4 विकेट पर 199 रन बनाकर जीत अपने नाम कर ली. 190 रन से बड़े चेज में 40 गेंद शेष छोड़ दी गईं. अभिषेक ने 113 रन की सबसे बड़ी पारी खेली. पहले विकेट के लिए अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने 133 (43 गेंद) रनों की साझेदारी की. इस दौरान न्यूजीलैंड के लिए काइल जेमिसन ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए. 

 

यह भी पढ़ें: 6 ओवर में 118, टीम इंडिया ने रचा नया इतिहास, पावरप्ले में बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Published at : 27 Oct 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
IND Vs NZ 3rd T20I Abhishek Sharma Yuvraj Singh
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