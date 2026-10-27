टी20 में सबसे तेज 100... वेलिंग्टन में आया अभिषेक शर्मा का तूफान, रचा इतिहास

वेलिंग्टन में तीसरे टी20 में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया. टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में 100 रन बनाने का रिकॉर्ड भारतीय टीम का नाम दर्ज हो गया है. 199 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने पहले विकेट के लिए 133 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की. वैभव 19 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुए. इस पारी में उन्होंने 4 छक्के और 4 चौके लगाए.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में 100 रन बनाने वाली टीम पहले रोमानिया थी, जिन्होंने सर्बिया के खिलाफ 2021 में 32 गेंदों में 100 रन पूरे किए थे. अब ये रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज हो गया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में भारत के 100 रन सिर्फ 30 गेंदों में पूरे हो गए थे.

अभिषेक शर्मा ने जड़ा शतक

अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों में शतक जड़ा, जिन्होंने 15 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी कर ली थी. अभिषेक 113 रन बनाकर आउट हुए. 38 गेंदों में खेली गई इस ऐतिहासिक पारी में उन्होंने 11 छक्के और 9 चौके लगाए.

टी20 इंटरनेशनल में कम गेंदों में 100 रन