टी20 में सबसे तेज 100... वेलिंग्टन में आया अभिषेक शर्मा का तूफान, रचा इतिहास
न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में 199 रनों का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने विस्फोटक शुरुआत दिलाई. दोनों ने 5 ओवरों में 100 रन बनाकर इतिहास रच दिया.
वेलिंग्टन में तीसरे टी20 में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया. टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में 100 रन बनाने का रिकॉर्ड भारतीय टीम का नाम दर्ज हो गया है. 199 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने पहले विकेट के लिए 133 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की. वैभव 19 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुए. इस पारी में उन्होंने 4 छक्के और 4 चौके लगाए.
टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में 100 रन बनाने वाली टीम पहले रोमानिया थी, जिन्होंने सर्बिया के खिलाफ 2021 में 32 गेंदों में 100 रन पूरे किए थे. अब ये रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज हो गया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में भारत के 100 रन सिर्फ 30 गेंदों में पूरे हो गए थे.
अभिषेक शर्मा ने जड़ा शतक
अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों में शतक जड़ा, जिन्होंने 15 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी कर ली थी. अभिषेक 113 रन बनाकर आउट हुए. 38 गेंदों में खेली गई इस ऐतिहासिक पारी में उन्होंने 11 छक्के और 9 चौके लगाए.
टी20 इंटरनेशनल में कम गेंदों में 100 रन
- 5 ओवर - भारत बनाम न्यूज़ीलैंड, वेलिंगटन, 2026
- 5.2 ओवर - रोमानिया बनाम सर्बिया, सोफिया, 2021
- 5.3 ओवर - दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023
- 5.3 ओवर - ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, 2024
- 5.5 ओवर - जिम्बाब्वे बनाम गैम्बिया, नैरोबी, 2024
- 5.5 ओवर - इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ़्रीका, ओल्ड ट्रैफ़र्ड, 2025.