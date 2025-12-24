हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
T20 World Cup 2026 Squads: टीम इंडिया से इंग्लैंड तक, जानिए टी20 वर्ल्डकप के लिए हर टीम का पूरा स्क्वॉड

T20 World Cup 2026 Squads: टीम इंडिया से इंग्लैंड तक, जानिए टी20 वर्ल्डकप के लिए हर टीम का पूरा स्क्वॉड

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर तस्वीर धीरे-धीरे साफ होने लगी है. भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जाने वाले इस मेगा टूर्नामेंट के लिए कुछ टीमों ने अपनी स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 24 Dec 2025 02:00 PM (IST)
T20 World Cup 2026 Squads: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर क्रिकेट फैंस की धड़कनें तेज हो चुकी हैं. क्रिकेट के इस महाकुंभ का 10वां संस्करण 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक खेला जाएगा. खास बात यह है कि टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे.

20 टीमों वाले इस मेगा इवेंट के लिए कुछ टीमों ने अपनी स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. इनमें भारत इकलौती टीम है, जिसने अपनी फाइनल 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है, जबकि श्रीलंका ने शुरुआती (प्रारंभिक) स्क्वॉड जारी की है. बाकी टीमें अभी पत्ते नहीं खोल रही हैं.

डिफेंडिंग चैंपियन भारत सबसे आगे

डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया ने 20 दिसंबर को अपनी फाइनल स्क्वॉड घोषित कर सभी को चौंका दिया था. टीम की कमान एक बार फिर सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी.

भारत की 15 सदस्यीय टीम (ग्रुप A)

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह.

ग्रुप वाइज टीमें और स्क्वॉड

ग्रुप A

  • भारत: (फाइनल स्क्वॉड घोषित)
  • USA: घोषित होना बाकी
  • नामीबिया: घोषित होना बाकी
  • नीदरलैंड्स: घोषित होना बाकी
  • पाकिस्तान: घोषित होना बाकी

ग्रुप B

  • ऑस्ट्रेलिया: घोषित होना बाकी
  • श्रीलंका (प्रारंभिक स्क्वॉड): दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कमिल मिशारा, कुसल परेरा, धनंजय डी सिल्वा, निरोशन डिकवेला, जनिथ लियानगे, चरिथ असलंका, कामिंदु मेंडिस, पवन रत्नायके, सहन अरच्चिगे, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेलालगे, मिलन रत्नायके, नुवान तुषारा, ईशन मलिंगा, दुश्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन, मथीशा पथिराना, दिलशन मदुशंका, महीश तीक्ष्णा, दुशन हेमंथा, विजयकांत वियासकंथ, त्रावीन मैथ्यू.
  • जिम्बाब्वे: घोषित होना बाकी
  • आयरलैंड: घोषित होना बाकी
  • ओमान: घोषित होना बाकी

ग्रुप C

  • इंग्लैंड: घोषित होना बाकी
  • वेस्टइंडीज: घोषित होना बाकी
  • बांग्लादेश: घोषित होना बाकी
  • इटली: घोषित होना बाकी
  • नेपाल: घोषित होना बाकी

ग्रुप D

  • साउथ अफ्रीका: घोषित होना बाकी
  • न्यूजीलैंड: घोषित होना बाकी
  • अफगानिस्तान: घोषित होना बाकी
  • कनाडा: घोषित होना बाकी
  • यूएई: घोषित होना बाकी 
Published at : 24 Dec 2025 02:00 PM (IST)
Embed widget