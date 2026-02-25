क्या पिच बनाएगी भारत को सेमीफाइनल का दावेदार? रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की सेमीफाइनल की राह मुश्किल जरूर हो गई है, लेकिन एक नई रिपोर्ट ने उम्मीद की किरण जगा दी है. सुपर 8 में साउथ अफ्रीका से मिली बड़ी हार के बाद भारत की स्थिति कमजोर हो गई थी. ऊपर से वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को हराकर अंक तालिका का गणित और उलझा दिया है. अब सूर्या की टीम को बचे हुए दोनों मुकाबले बड़े अंतर से जीतने होंगे.

चेन्नई की पिच से मिली राहत?

भारत का अगला मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में जिम्बाब्वे से है. आम तौर पर यहां की पिच धीमी मानी जाती है, जहां स्पिनर्स को मदद मिलती है और बल्लेबाजों को रन बनाने में दिक्कत होती है. हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक इस मैच के लिए “नई पिच” का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस पर अभी तक कोई घरेलू मुकाबला नहीं खेला गया है.

अगर ऐसा होता है तो गेंद बल्ले पर बेहतर तरीके से आ सकती है. इससे भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका मिल सकता है. ऐसे हालात में कप्तान सूर्यकुमार यादव और टीम मैनेजमेंट को रणनीति बनाने में आसानी होगी.

सेमीफाइनल का पूरा गणित समझिए

भारत अगर टीम जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज - दोनों को हरा देती है, तो उसके 4 अंक हो जाएंगे. दूसरी ओर, उसी दिन अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज आमने-सामने होंगे. यह मैच भारत के लिए बेहद अहम होने वाला है.

अगर साउथ अफ्रीका अपने सभी मैच जीत लेती है, तो भारत की राह आसान हो सकती है. इससे दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज से हार जाती है, तो तीनों टीमों के 4-4 अंक हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में नेट रन रेट (NRR) से फैसला होगा.

एक और समीकरण यह भी है कि अगर साउथ अफ्रीका अपने बाकी दोनों मैच हार जाती है, तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीधी टक्कर से सेमीफाइनल तय होगा. इसलिए भारत के लिए हर मैच जीतना ही नहीं, बल्कि बड़े अंतर से जीतना भी जरूरी है.

दबाव में टीम इंडिया

टीम इंडिया को अब सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देना होगा. बल्लेबाजों को बड़ी पारी खेलनी होगी और गेंदबाजों को विपक्षी टीम को कम स्कोर पर रोकना होगा. टूर्नामेंट के इस मोड़ पर छोटी गलती भी भारी पड़ सकती है.

फिलहाल सबकी निगाहें चेन्नई की पिच और भारत के प्रदर्शन पर टिकी हैं. अगर नई पिच सच में बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होती है, तो यह टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की दौड़ में बड़ा “पिच बूस्ट” साबित हो सकता है.