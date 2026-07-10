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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्ससुनील गावस्कर ने ऐसा क्या कहा जो अंपायर ने बीच मैदान पर उठा ली कैंची, फिर जो हुआ वह क्रिकेट में कभी नहीं देखा होगा

सुनील गावस्कर ने ऐसा क्या कहा जो अंपायर ने बीच मैदान पर उठा ली कैंची, फिर जो हुआ वह क्रिकेट में कभी नहीं देखा होगा

1974 के टेस्ट मैच में सुनील गावस्कर ने अंपायर डिकी बर्ड से मदद मांगी. इसके बाद मैदान पर हुआ क्रिकेट इतिहास का सबसे अनोखा हेयरकट.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंशु कुमार सिंह |  Updated at : 10 Jul 2026 09:06 AM (IST)
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क्रिकेट में कई ऐसे पल देखने को मिले हैं जिन्हें फैंस सालों तक याद रखते हैं. कुछ रिकॉर्ड की वजह से मशहूर हुए तो कुछ अपने अलग अंदाज के कारण. भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा आज भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है. इस घटना में अंपायर ने मैच के दौरान ही उनके बाल काट दिए थे.

जब बाल बने बल्लेबाजी में परेशानी

यह घटना साल 1974 के इंग्लैंड दौरे की है. उस समय सुनील गावस्कर अपने लंबे बालों के लिए भी जाने जाते थे. मैच के दौरान तेज हवा चल रही थी. हवा की वजह से उनके बाल बार बार आंखों के सामने आ रहे थे. इससे गेंद को देखना मुश्किल हो रहा था और बल्लेबाजी पर असर पड़ रहा था.

गावस्कर ने महसूस किया कि अगर तुरंत कोई उपाय नहीं किया गया तो उनका विकेट भी गिर सकता है.

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अंपायर ने संभाली नई जिम्मेदारी

गावस्कर ने मैदान पर मौजूद मशहूर अंपायर डिकी बर्ड से अपनी परेशानी बताई. उनके पास एक छोटी कैंची थी जिसका इस्तेमाल वह गेंद से निकले धागे या सीम को काटने के लिए रखते थे.

उन्होंने वही कैंची निकाली और मैदान पर ही गावस्कर के सामने वाले बाल थोड़ा ट्रिम कर दिए. यह नजारा देखकर खिलाड़ी और दर्शक दोनों हैरान रह गए. कुछ ही पल में मैदान पर हंसी का माहौल बन गया.

बाल कटने के बाद गावस्कर ने फिर से आराम से बल्लेबाजी शुरू की और मैच आगे बढ़ता रहा. यह घटना आज भी क्रिकेट इतिहास के सबसे अलग और यादगार पलों में गिनी जाती है.

डेब्यू सीरीज में बनाया था बड़ा रिकॉर्ड

सुनील गावस्कर ने 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था. अपने पहले ही टेस्ट में उन्होंने दोनों पारियों में 65 और 67 रन बनाए. इसी दौरे पर भारत ने पहली बार वेस्टइंडीज को उसकी धरती पर टेस्ट मैच में हराया था.

पूरी डेब्यू टेस्ट सीरीज में गावस्कर ने 154.80 की औसत से 774 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 3 अर्धशतक निकले. आज भी यह किसी बल्लेबाज द्वारा अपनी पहली टेस्ट सीरीज में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है.

आज भी कायम है यह पहचान

सुनील गावस्कर का नाम सिर्फ बड़े रिकॉर्ड के लिए नहीं बल्कि ऐसे दिलचस्प किस्सों के लिए भी याद किया जाता है. मैदान पर अंपायर से बाल कटवाने वाली घटना क्रिकेट इतिहास का ऐसा पल बन गई जिसे फैंस आज भी मुस्कुराते हुए याद करते हैं. वहीं उनकी 774 रन वाली डेब्यू सीरीज भारतीय क्रिकेट के सबसे सुनहरे अध्यायों में शामिल है.

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Published at : 10 Jul 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
Sunil Gavaskar DICKIE BIRD
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