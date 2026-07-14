38 साल की उम्र में रेफरी की मौत से उठे सवाल, FIFA वर्ल्ड कप 2026 से निकाला गया था बाहर

फुटबॉल जगत से एक दुखद खबर सामने आई है, नीदरलैंड के रेफरी रॉब डीपरिंक (Rob Dieperink) मृत पाए गए हैं. उन्हें FIFA विश्व कप 2026 की रेफरी टीम से हटा दिया गया था. उनकी मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं. नीदरलैंड फुटबॉल एसोसिएशन (KNVB) ने इसकी पुष्टि करते हुए डीपरिंक को श्रद्धांजलि दी.

नीदरलैंड फुटबॉल एसोसिएशन ने डीपरिंक को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, "रॉब डीपरिंक के निधन की खबर हैरान करने वाली है और हम इससे दुखी हैं. हमने एक बहुत ही मूल्यवान रेफरी खो दिया है. वह हमारे दयालु और समर्पित साथी थे, जिन्हें हमने खो दिया." FIFA ने भी एक बयान जारी कर डच रेफरी की मौत पर शोक व्यक्त किया.

FIFA ने दी श्रद्धांजलि

फीफा ने डच रेफरी की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, "पूरे फ़ुटबॉल समुदाय की ओर से, हम उनके परिवार, दोस्तों और डच फ़ुटबॉल एसोसिएशन के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. उनकी आत्मा को शांति मिले."

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क्यों किया गया था FIFA विश्व कप 2026 से बाहर?

रॉब डीपरिंक FIFA वर्ल्ड कप 2026 में VAR (वीडियो असिस्टेंट रेफरी) टीम का हिस्सा थे. लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ समय पहले उन पर नाबालिग के साथ 'यौन उत्पीड़न' के आरोप लगे थे. उन्हें लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न के आरोपों में गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें टूर्नामेंट से हटा दिया गया था. हालांकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे, जिसके बाद ये मामला बंद हो गया था.

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डीपरिंक ने इन आरोपों को झूठा बताया था. उन्होंने 'डी टेलीग्राफ़' को दिए इंटरव्यू में कहा था कि "मुझ पर गलत आरोप लगाए गए हैं, इसका मुझे बहुत दुख है. मैंने पुलिस जांच में पूरा सहयोग किया है और FIFA, UEFA और KNVB को भी तुरंत पूरी जानकारी दी है." हालांकि कई रिपोर्ट में कहा गया कि वह FIFA वर्ल्ड कप 2026 की VAR टीम में शामिल न किए जाने से काफी निराश थे.