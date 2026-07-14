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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND VS ENG: आज इंग्लैंड के खिलाफ कौन-कौन से बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं विराट कोहली, 5 के बारे में जानिए

IND VS ENG: आज इंग्लैंड के खिलाफ कौन-कौन से बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं विराट कोहली, 5 के बारे में जानिए

विराट कोहली वनडे सीरीज खेलने जा रहे हैं. इस मुकाबले में विराट के सामने सचिन तेंदुलकर का रिकार्ड तोड़ने का शानदार मौका होगा.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 14 Jul 2026 10:15 AM (IST)
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Virat Kohli ODI Records: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत मंगलवार से होगी. करीब छह महीने बाद विराट कोहली टीम इंडिया की जर्सी में मैदान पर उतरेंगे. इस सीरीज में उनकी नजर कई बड़े रिकॉर्ड पर रहेगी. अगर सब कुछ उनके पक्ष में रहा तो वह महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के एक खास रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ सकते हैं.

विराट कोहली ने अब तक भारत के लिए 311 वनडे मैचों की 299 पारियों में 58.71 की औसत से 14,797 रन बनाए हैं. उन्हें 15 हजार वनडे रन पूरे करने के लिए सिर्फ 203 रन की जरूरत है. यह उपलब्धि हासिल करते ही वह सचिन तेंदुलकर के बाद इस मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे. कोहली के नाम वनडे में 54 शतक और 77 अर्धशतक भी दर्ज हैं.

अगर विराट इस सीरीज में 203 रन बना लेते हैं तो वह सबसे तेज 15 हजार वनडे रन पूरे करने वाले बल्लेबाज भी बन जाएंगे. सचिन तेंदुलकर ने इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 359 पारियां खेली थीं, जबकि विराट के पास यह उपलब्धि सिर्फ 302 पारियों के भीतर हासिल करने का मौका है.

इंग्लैंड के खिलाफ भी कोहली का रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने इस टीम के खिलाफ 38 वनडे पारियों में 41 की औसत से 1,397 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 10 अर्धशतक निकले हैं. इंग्लैंड की धरती पर भी विराट का प्रदर्शन दमदार रहा है. उन्होंने यहां 33 वनडे पारियों में 51.88 की औसत से 1,349 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 12 अर्धशतक जड़े हैं.

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भारतीय टीम को उम्मीद रहेगी कि विराट कोहली इस सीरीज में अपने शानदार रिकॉर्ड को आगे बढ़ाते हुए टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे. भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे 14 जुलाई, दूसरा 16 जुलाई और तीसरा मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा.

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 14 Jul 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar ODI VIRAT KOHLI
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