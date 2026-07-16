Spain vs Argentina Final: जिसे कभी lionel Messi ने गोद में उठाया, अब उसी Lamine Yamal से होगी वर्ल्ड कप फाइनल में टक्कर
FIFA World Cup 2026 Final: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना आमने-सामने होंगे. इस मुकाबले में लियोनेल मेसी का सामना लैमिन यमाल, जिसे उन्होंने बचपन में अपनी गोद में उठाया था उस से होगा.
Messi vs Lamine Yamal: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल की तस्वीर साफ हो गई है. पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को मात देकर लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट हासिल किया है. अब 20 जुलाई को होने वाले इस महामुकाबले में एक बेहद खास कहानी भी देखने को मिलेगी. अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी का सामना स्पेन के युवा स्टार लैमिन यमाल से होगा, जिन्हें मेसी ने कभी छह महीने की उम्र में गोद में उठाया था. अब वही बच्चा 19 साल का होकर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर मेसी के सामने खड़ा होगा.
जब मेसी ने छह महीने के यमाल को गोद में लिया था
यह कहानी साल 2007 की है. उस समय 18 वर्षीय लियोनेल मेसी विश्व फुटबॉल में तेजी से अपनी पहचान बना रहे थे और अपना पहला फीफा वर्ल्ड कप भी खेल चुके थे. उसी दौरान यूनिसेफ (UNICEF) के एक कार्यक्रम में मेसी ने एक शिशु के साथ फोटोशूट किया था. वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि लैमिन यमाल थे.
फोटोशूट के दौरान मेसी ने छह महीने के यमाल को अपनी गोद में उठाकर उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई थीं. यह तस्वीर करीब 17 साल तक सार्वजनिक नहीं हुई. फिर 2024 में पहली बार यह फोटो सामने आई, जिसे ‘The Beginning of Two Legends’ कैप्शन के साथ साझा किया गया और देखते ही देखते दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई.
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स्पेन और अर्जेंटीना का फाइनल क्यों है खास?
न्यूयॉर्क स्टेडियम में 20 जुलाई को खेले जाने वाले इस फाइनल में सभी की निगाहें लियोनेल मेसी और लैमिन यमाल की भिड़ंत पर होंगी. अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है, जबकि स्पेन ने 16 साल बाद खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है. स्पेन ने पिछली बार जब वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, तब ट्रॉफी अपने नाम की थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि वह मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को हराकर एक बार फिर इतिहास रच पाता है या नहीं.
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