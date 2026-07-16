फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल का मैच टाइम खत्म होने में 6 मिनट का समय रह गया था, लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना 0-1 से पिछड़ रही थी. ऐसा लग रहा था कि अब इंग्लैंड इस मुकाबले को जीत जाएगी, क्योंकि इससे पहले पूरे गेम में इंग्लैंड कड़ी टक्कर दे रही थी और पहले हाफ में तो पूरी तरह हावी नजर आई. लेकिन जैसा कहा जाता है कि फुटबॉलर आखिरी सीटी बजने तक उम्मीद नहीं छोड़ता, और अगर वो डिफेंडिंग चैंपियन हो तो फिर ऐसे कैसे हार मान ले. आखिरी 7 मिनट में अर्जेंटीना ने 2 गोल दाग दिए और इस मुकाबले को जीतकर दूसरी फाइनलिस्ट बन गई.

पहले हाफ में इंग्लैंड हावी नजर आई थी, उन्होंने गोल के कई मौके बनाए लेकिन गोल नहीं कर सके. उन्होंने अर्जेंटीना को भी कोई गोल नहीं करने दिया. दूसरे हाफ 55वें मिनट में एंथोनी गॉर्डन ने गोल दागकर इंग्लैंड को 1-0 की बढ़त दिलाई, जो 84 मिनट तक बरकरार थी. फिर लियोनेल मेसी के शानदार असिस्ट और अर्जेंटीना खिलाड़ियों के गजब के तालमेल ने पूरी बाजी आखिरी कुछ मिनटों में पलट दी.

7 मिनट में अर्जेंटीना ने दागे 2 गोल

90 मिनट का खेल खत्म होने में 6 मिनट का समय बचा था, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता तो ऐसे लगने लगा था कि अब शायद अर्जेंटीना हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी. ज्यादा से ज्यादा अर्जेंटीना मैच टाइम में स्कोर बराबर कर सकती है, लेकिन आखिरी 7 मिनट में तो अर्जेंटीना ने 2 गोल दागकर मैच जीत ही लिया.

LIONEL MESSI STUNNING ASSIST TO WIN THE GAME FOR ARGENTINA 🤯🐐 pic.twitter.com/4i3txSqcFP — MC (@CrewsMat10) July 15, 2026

अर्जेंटीना के लिए पहला गोल एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में दागा, इसमें लियोनेल मेसी ने शदनार मदद से गेंद बनाई. 90 मिनट के बाद 9 मिनट का समय मिला था, 90+2 मिनट में राइट विंग से मेसी ने शानदार गेंद बनाई, उन्होंने गोलपोस्ट के करीब मारी जिस पर लौटारो मार्टिनेज ने कमाल का हेडर लेकर गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचाया. जो टीम 7 मिनट पहले 0-1 से पिछड़ रही थी वो अब 2-1 से आगे थी. फिर कोई गोल नहीं हुआ और अर्जेंटीना इस मैच को जीत गई.

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स्पेन से होगी खिताबी टक्कर

अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फाइनल में है, पिछले संस्करण टीम ने खिताब जीता था. लियोनेल मेसी का ये आखिरी वर्ल्ड कप है, जिसे जीतकर वह यादगार विदाई लेना चाहेंगे. फाइनल में उनकी टक्कर स्पेन के साथ है, जिसने सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराया था. फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच 20 जुलाई को 12:30 AM बजे है.

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