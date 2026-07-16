INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलEngland vs Argentina Highlights: सेमीफाइनल में इंग्लैंड की जीत हो चुकी थी पक्की, फिर अंतिम 7 मिनट में अर्जेंटीना ने कैसे पलटी बाजी

England vs Argentina Highlights: सेमीफाइनल में इंग्लैंड की जीत हो चुकी थी पक्की, फिर अंतिम 7 मिनट में अर्जेंटीना ने कैसे पलटी बाजी

England vs Argentina Semi Final Highlights: 90 मिनट का समय खत्म होने में 6 मिनट बचे थे, इंग्लैंड 1-0 से आगे थी. लग रहा था फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल अर्जेंटीना हार जाएगी, लेकिन फिर बाजी पलट गई.

Written By : शिवम |  Updated at : 16 Jul 2026 06:55 AM (IST)
Preferred Sources

फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल का मैच टाइम खत्म होने में 6 मिनट का समय रह गया था, लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना 0-1 से पिछड़ रही थी. ऐसा लग रहा था कि अब इंग्लैंड इस मुकाबले को जीत जाएगी, क्योंकि इससे पहले पूरे गेम में इंग्लैंड कड़ी टक्कर दे रही थी और पहले हाफ में तो पूरी तरह हावी नजर आई. लेकिन जैसा कहा जाता है कि फुटबॉलर आखिरी सीटी बजने तक उम्मीद नहीं छोड़ता, और अगर वो डिफेंडिंग चैंपियन हो तो फिर ऐसे कैसे हार मान ले. आखिरी 7 मिनट में अर्जेंटीना ने 2 गोल दाग दिए और इस मुकाबले को जीतकर दूसरी फाइनलिस्ट बन गई.

पहले हाफ में इंग्लैंड हावी नजर आई थी, उन्होंने गोल के कई मौके बनाए लेकिन गोल नहीं कर सके. उन्होंने अर्जेंटीना को भी कोई गोल नहीं करने दिया. दूसरे हाफ 55वें मिनट में एंथोनी गॉर्डन ने गोल दागकर इंग्लैंड को 1-0 की बढ़त दिलाई, जो 84 मिनट तक बरकरार थी. फिर लियोनेल मेसी के शानदार असिस्ट और अर्जेंटीना खिलाड़ियों के गजब के तालमेल ने पूरी बाजी आखिरी कुछ मिनटों में पलट दी.

7 मिनट में अर्जेंटीना ने दागे 2 गोल

90 मिनट का खेल खत्म होने में 6 मिनट का समय बचा था, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता तो ऐसे लगने लगा था कि अब शायद अर्जेंटीना हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी. ज्यादा से ज्यादा अर्जेंटीना मैच टाइम में स्कोर बराबर कर सकती है, लेकिन आखिरी 7 मिनट में तो अर्जेंटीना ने 2 गोल दागकर मैच जीत ही लिया.

अर्जेंटीना के लिए पहला गोल एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में दागा, इसमें लियोनेल मेसी ने शदनार मदद से गेंद बनाई. 90 मिनट के बाद 9 मिनट का समय मिला था, 90+2 मिनट में राइट विंग से मेसी ने शानदार गेंद बनाई, उन्होंने गोलपोस्ट के करीब मारी जिस पर लौटारो मार्टिनेज ने कमाल का हेडर लेकर गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचाया. जो टीम 7 मिनट पहले 0-1 से पिछड़ रही थी वो अब 2-1 से आगे थी. फिर कोई गोल नहीं हुआ और अर्जेंटीना इस मैच को जीत गई.

यह भी पढ़ें- मैच देखने आए एमएस धोनी ने कान में क्यों लगा रखा था खास डिवाइस? जवाब उड़ा देगा आपके होश

स्पेन से होगी खिताबी टक्कर

अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फाइनल में है, पिछले संस्करण टीम ने खिताब जीता था. लियोनेल मेसी का ये आखिरी वर्ल्ड कप है, जिसे जीतकर वह यादगार विदाई लेना चाहेंगे. फाइनल में उनकी टक्कर स्पेन के साथ है, जिसने सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराया था. फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच 20 जुलाई को 12:30 AM बजे है.

यह भी पढ़ें- मेसी भी पड़ जाएंगे फीके, इस बार स्पेन ले जाएगी FIFA वर्ल्ड कप का खिताब; समझिए क्यों

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 16 Jul 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Lionel Messi Argentina Football Team FIFA World Cup 2026 Football World Cup 2026 England Vs Argentina Anjo Fernandez Lautaro Martínez
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फ़ुटबॉल
England vs Argentina Highlights: सेमीफाइनल में इंग्लैंड की जीत हो चुकी थी पक्की, फिर अंतिम 7 मिनट में अर्जेंटीना ने कैसे पलटी बाजी
सेमीफाइनल में इंग्लैंड की जीत हो चुकी थी पक्की, फिर अंतिम 7 मिनट में अर्जेंटीना ने कैसे पलटी बाजी
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026: 7वीं बार वर्ल्ड कप फाइनल में मेसी की अर्जेंटीना, सेमीफाइनल में इंग्लैंड हारा; अंतिम 7 मिनट में पलटा मैच
7वीं बार वर्ल्ड कप फाइनल में मेसी की अर्जेंटीना, सेमीफाइनल में इंग्लैंड हारा; अंतिम 7 मिनट में पलटा मैच
फ़ुटबॉल
Watch: फ्रांस में भड़के दंगे, FIFA सेमीफाइनल में स्पेन से हारी टीम तो गुस्साए लोग; वीडियो वायरल
फ्रांस में भड़के दंगे, FIFA सेमीफाइनल में स्पेन से हारी टीम तो गुस्साए लोग; वीडियो वायरल
फ़ुटबॉल
Argentina vs England Semi Final: सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का आज मुकाबला? कौन मारेगा बाजी, देखिए रिकॉर्ड्स में कौन बेहतर
सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का आज मुकाबला? कौन मारेगा बाजी, देखिए रिकॉर्ड्स में कौन बेहतर
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill की 'Ishqnama' का ट्रेलर रिलीज़, Jai Randhhawa की दमदार परफॉर्मेंस ने लूटी महफिल
Shehnaaz Gill की Ishqnama का ट्रेलर दमदार, Jai Randhhawa की इंटेंसिटी ने जीता दिल
Mathew VanDyke और अब Jordan Brown! Indian borders के पास बड़ी साजिश? |ABPLIVE
रिपोर्ट्स: Deepika Padukone और Ranveer Singh के घर फिर आ सकती है खुशखबरी
Middle East: भारतीय नाविक की मौत पर भारतका बदला शुरू! हिलेगा मिडिल ईस्ट? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तनाव के बीच यूएस की बमबारी से कितना पहुंचा नुकसान? तेहरान ने दिए ये चौंकने वाले आंकड़े
तनाव के बीच यूएस की बमबारी से कितना पहुंचा नुकसान? तेहरान ने दिए ये चौंकने वाले आंकड़े
इंडिया
'कल जितने भी समर्थक हैं वो सब...', सोनम वांगचुक के अनशन के बीच अभिजीत दीपके ने की ये अपील
'कल जितने भी समर्थक हैं वो सब...', सोनम वांगचुक के अनशन के बीच अभिजीत दीपके ने की ये अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के लिए तैयार, 15 दिनों की मिली मोहलत
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के लिए तैयार, 15 दिनों की मिली मोहलत
क्रिकेट
Tom Cruise से IShowSpeed तक, FIFA वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी में दिखेगा इन ग्लोबल स्टार्स का जलवा
Tom Cruise से IShowSpeed तक, FIFA वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी में दिखेंगे ये ग्लोबल स्टार्स
बॉलीवुड
आमिर खान की तीसरी शादी में क्यों नहीं पहुंचीं रीना दत्ता और किरण राव? दोस्त अमीन हाजी ने खोला राज
आमिर खान की तीसरी शादी में क्यों नहीं पहुंचीं रीना दत्ता और किरण राव? दोस्त अमीन हाजी ने खोला राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: 'सनातन ही समाजवादी' या 'चुनावी नाटक' का खेल! PDA से हटकर 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की ओर क्यों बढ़े अखिलेश यादव?
'सनातन ही समाजवादी' या 'चुनावी नाटक', PDA से हटकर सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर क्यों बढ़े अखिलेश यादव?
इंडिया
परिसीमन और महिला आरक्षण पर बदल गया नंबर गेम? मानसून सत्र में फिर बिल पेश करने की तैयारी
परिसीमन और महिला आरक्षण पर बदल गया नंबर गेम? मानसून सत्र में फिर बिल लाने करने की तैयारी
ट्रेंडिंग
Video: पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर! जबड़ों में दबोचकर अजगर को जिंदा चबा गया खूंखार दरिंदा
पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर! जबड़ों में दबोचकर अजगर को जिंदा चबा गया खूंखार दरिंदा
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
ENT LIVE
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Embed widget