रनों की दौड़ में बाबर आजम को पीछे छोड़ देंगी स्मृति मंधाना, कैसे,जानिए पूरा गणित

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना अब टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि के करीब पहुंच चुकी हैं. भले ही उनकी तुलना सीधे तौर पर पाकिस्तान के पुरुष क्रिकेटर बाबर आजम से नहीं की जा सकती, लेकिन पुरुष और महिला दोनों वर्गों के खिलाड़ियों के संयुक्त टी20I रन रिकॉर्ड में स्मृति अब बाबर को पीछे छोड़ने की स्थिति में हैं. टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की संयुक्त सूची में फिलहाल बाबर आजम दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 145 मैचों की 136 पारियों में 4596 रन बनाए हैं. वहीं स्मृति मंधाना ने 167 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 161 पारियों में 4401 रन बनाए हैं. इसका मतलब है कि दोनों खिलाड़ियों के बीच सिर्फ 195 रन का अंतर बचा हुआ है. अगर स्मृति आगामी मैचों में 196 रन और बना लेती हैं, तो वह बाबर को पीछे छोड़कर संयुक्त सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगी.

संयुक्त टी20I रन सूची में स्थिति

1. सूजी बेट्स – 4720 रन

2. बाबर आजम – 4596 रन

3. स्मृति मंधाना – 4401 रन

रिकॉर्ड पर क्यों मंडरा रहा है खतरा?

बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए अपना आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला फरवरी 2026 में खेला था और फिलहाल उनके खाते में नए रन नहीं जुड़ रहे हैं. दूसरी ओर स्मृति मंधाना महिला टी20 विश्व कप में खेल रही हैं और लगातार रन बनाने का मौका उनके पास मौजूद है. पाकिस्तान के खिलाफ टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले में स्मृति ने 44 गेंदों पर 68 रन की शानदार पारी खेलकर फॉर्म में वापसी के संकेत भी दे दिए हैं. इसी वजह से माना जा रहा है कि बाबर और स्मृति के बीच 195 रनों का यह अंतर जल्द खत्म हो सकता है.

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क्या सूजी बेट्स का रिकॉर्ड भी खतरे में है?

बाबर को पीछे छोड़ने के बाद भी स्मृति के सामने अगला बड़ा लक्ष्य न्यूजीलैंड की दिग्गज बल्लेबाज सूजी बेट्स होंगी, जिनके नाम 4720 रन दर्ज हैं. हालांकि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए स्मृति को अभी 319 और रन बनाने होंगे. फिलहाल सबसे बड़ा ध्यान इस बात पर है कि क्या स्मृति मंधाना मौजूदा टूर्नामेंट में बाबर आजम को पीछे छोड़कर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में संयुक्त रूप से दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन पाती हैं या नहीं.

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