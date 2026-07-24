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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअब गेंदबाज बनेंगे वैभव सूर्यवंशी? भारतीय कोच ने दिया बड़ा बयान; जानें क्या कहा

अब गेंदबाज बनेंगे वैभव सूर्यवंशी? भारतीय कोच ने दिया बड़ा बयान; जानें क्या कहा

Vaibhav Sooryavanshi Bowling: वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में अपनी पहली इंटरनेशनल फिफ्टी लगाई थी. अब टीम इंडिया के कोच ने उनकी गेंदबाजी को लेकर बड़ा बयान दिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 24 Jul 2026 11:14 PM (IST)
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जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंद में फिफ्टी लगाकर इतिहास रच दिया. अब तक 4 मैचों में उन्होंने 92 रन बनाए हैं, लेकिन इनमें 74 रन तो सिर्फ बाउंड्री से आए हैं. अपने टी20 करियर में वैभव ने अब तक सिर्फ 44 गेंद खेली हैं, जिनमें 9 छक्के लगा चुके हैं. जाहिर है इस 15 साल के लड़के को तूफानी बैटिंग करना पसंद है. मगर अब गेंदबाजी कोच सुनील जोशी का कहना है वो वैभव की गेंदबाजी में भी सुधार लाने का प्रयास करेंगे.

आपको बता दें कि टीम इंडिया के मेन कोचिंग स्टाफ को जिम्बाब्वे टी20 सीरीज से आराम दिया गया है. गौतम गंभीर की जगह वीवीएस लक्ष्मण हेड कोच हैं, वैसे ही गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल की जगह फिलहाल भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील जोशी ने ली है.

जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच से पूर्व सुनील जोशी ने कहा, "मेरी नजर में सबसे पहले उन्हें एक बल्लेबाज के तौर पर ही देखा जाना चाहिए. उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है और मुझे खुशी है कि उन्होंने अच्छा किया है. यहां (जिम्बाब्वे में) उन्हें खूब कामयाबी मिली है, यहीं पर उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में अच्छा किया था. पहले मैच में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा."

सुनील जोशी ने वैभव सूर्यवंशी की गेंदबाजी को लेकर कहा, "वैभव अपनी बल्लेबाजी पर बहुत ध्यान देता है. हमें जब भी समय मिलेगा, मैं उनके साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में गेंदबाजी पर काम करूंगा."

वैभव सूर्यवंशी पेशे से एक बल्लेबाज हैं और उन्हें बहुत कम गेंदबाजी करते हुए देखा जाता है. वो बाएं हाथ से ऑफ-स्पिन गेंदबाजी कर चुके हैं और फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में उन्होंने 2 विकेट भी चटकाए हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 24 Jul 2026 11:14 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team IND Vs ZIM Vaibhav Sooryavanshi
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