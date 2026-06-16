Fifa World Cup 2026: नेमार की गर्लफ्रेंड ने सांझा की बड़ी खुशखबरी, 5वीं बार पिता बनेंगे स्टार फुटबॉलर
Neymar Football Player Viral News: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान एक बेहद खुश कर देने वाली ख़बर सामने आई है. ब्राजील के फुटबॉल प्लेयर नेमार 5वीं बार पिता बनने जा रहे हैं.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान एक बेहद खुश कर देने वाली ख़बर सामने आई है. ब्राजील के फुटबॉल प्लेयर नेमार 5वीं बार पिता बनने जा रहे हैं. यह जानकारी नेमार की गर्लफ्रेंड ब्रुना बायनकार्डी ने अपने आधिकारिक यू-ट्यूब चैनल के माध्यम से सांझा की है. ब्रुना बायनकार्डी ने एक वीडियो अपलोड करते हुए, इस खुशखबरी को लोगों के साथ शेयर किया. नेमार फिलहाल फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ब्राजील टीम के खिलाड़ी हैं. नेमार ने मोरक्को के खिलाफ पहला फीफा वर्ल्ड कप मैच चोट के चलते नहीं खेला था. नेमार की गर्लफ्रेंड ब्रुना बायनकार्डी भी वर्ल्ड कप के दौरान नेमार के साथ ही रही हैं.
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ब्रुना बायनकार्डी ने यूट्यूब चैनल पर वीडियो सांझा किया
ब्रुना बायनकार्डी ने जो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर सांझा किया है. उसमें नेमार की गर्लफ्रेंड ब्रुना के अलावा, उनकी दोनों बेटियां मावी और मेल और बड़ा बेटा डावी लुक्का भी नजर आ रहा है. नेमार की बेटी मेल के जन्म लेने से साल भर के अंदर ही, अब नेमार के एक और बच्चे के जन्म की जानकारी सामने आ रही है.
नेमार-ब्रुना का तीसरा बच्चा
नेमार भले ही 5वीं बार पिता बनने जा रहे हैं लेकिन, ब्रुना बायनकार्डी से नेमार का ये तीसरा बच्चा ही होगा. इससे पहले नेमार के दो बच्चे ब्राजीलियन मॉडल अमांडा किम्ब्रेली से है. ब्रुना बायनकार्डी से नेमार की दोनों बेटियां मावी और मेल है. वहीं बेटे डावी लुक्का के अलावा एक बेटी हेलेना, ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार की पहले से है.
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