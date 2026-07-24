उत्तराखंड के सबसे बड़े टैक्सपेयर बने ऋषभ पंत, जमा किया इतने करोड़; होश उड़ा देगी रकम

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) उत्तराखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकरदाता (Taxpayer) बने हैं. उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 23 करोड़ 84 लाख रुपये का आयकर जमा किया है.

ऋषभ पंत के टैक्स भुगतान से जुड़ी यह जानकारी उत्तराखंड के मुख्य आयकर आयुक्त ने आयकर दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दी. विभाग की ओर से प्रदेश के प्रमुख और नियमित करदाताओं के योगदान की जानकारी साझा की गई.

व्यक्तिगत करदाता श्रेणी में सबसे आगे ऋषभ पंत

आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार व्यक्तिगत करदाता की श्रेणी में ऋषभ पंत ने उत्तराखंड में सबसे अधिक टैक्स जमा किया. उन्होंने कुल 23.84 करोड़ रुपये आयकर के रूप में चुकाए. पंत उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की से ताल्लुक रखते हैं. क्रिकेट, आईपीएल अनुबंध और विभिन्न व्यावसायिक करार उनकी आय के प्रमुख स्रोत हैं.

पिछले वर्ष से दोगुने से अधिक टैक्स

रिपोर्ट के अनुसार ऋषभ पंत ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बार दोगुने से भी अधिक कर जमा किया है. इससे पहले उन्होंने करीब 10.50 करोड़ रुपये का अग्रिम आयकर जमा कर प्रदेश में व्यक्तिगत करदाताओं की सूची में पहला स्थान हासिल किया था.

इस बार 23.84 करोड़ रुपये के कर भुगतान के साथ वह एक बार फिर उत्तराखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत टैक्सपेयर बने हैं.

आयकर दिवस पर सामने आया आंकड़ा

देश में हर वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है. इसी अवसर पर आयकर विभाग ने उत्तराखंड के करदाताओं के योगदान से जुड़े आंकड़े साझा किए. विभाग ने समय पर और ईमानदारी से कर चुकाने वाले लोगों को देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बताया.

रुड़की से है ऋषभ पंत का नाता

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ का जन्म उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में हुआ था. उनकी शुरुआती पढ़ाई और क्रिकेट प्रशिक्षण का एक हिस्सा भी उत्तराखंड और दिल्ली से जुड़ा रहा. कम उम्र में पेशेवर क्रिकेट के लिए उन्हें रुड़की से दिल्ली तक लंबा सफर करना पड़ता था.

घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद पंत ने भारतीय टीम में जगह बनाई. इसके बाद उन्होंने टेस्ट, वनडे और टी-20 क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई. वह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ कठिन परिस्थितियों में मैच का रुख बदलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं.

क्रिकेट और विज्ञापनों से होती है कमाई

ऋषभ पंत की आय कई माध्यमों से होती है. इसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड का केंद्रीय अनुबंध, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैचों की फीस, आईपीएल अनुबंध, प्रदर्शन से जुड़ी पुरस्कार राशि और विभिन्न कंपनियों के विज्ञापन शामिल हैं.

पंत कई प्रमुख ब्रांडों के साथ जुड़े रहे हैं. उनकी लोकप्रियता और भारतीय क्रिकेट में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उन्हें विज्ञापन तथा ब्रांड प्रमोशन से भी बड़ी आय होती है. हालांकि उनकी कुल आय का आधिकारिक विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया है.

युवाओं के बीच मजबूत पहचान

उत्तराखंड के युवाओं, खासकर उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच ऋषभ पंत की बड़ी लोकप्रियता है. रुड़की से निकलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचने की उनकी यात्रा को युवा खिलाड़ी प्रेरणा के रूप में देखते हैं.

अब बड़ी कर राशि जमा करने की खबर ने उन्हें जिम्मेदार करदाता के रूप में भी चर्चा में ला दिया है. हालांकि आयकर संबंधी किसी व्यक्ति की विस्तृत निजी जानकारी सामान्य रूप से सार्वजनिक नहीं की जाती, इसलिए उपलब्ध राशि संबंधित सम्मान या विभागीय जानकारी के आधार पर सामने आई है.

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