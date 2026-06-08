'मैं वही इंसान...', श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई के सामने कप्तानी की भूमिका पर ये क्या कह दिया
Shreyas iyer statement: श्रेयस अय्यर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी संभालने के बाद वह 'किसी और की परछाई में' नहीं रहना चाहते हैं.
श्रेयस अय्यर को उनकी नेतृत्व क्षमता और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा पुरस्कृत किया गया, और चयन समिति ने उन्हें इस फॉर्मेट में राष्ट्रीय टीम का कप्तान नियुक्त किया. टी20 टीम की कप्तानी संभालने वाले श्रेयस अय्यर ने साफ कर दिया है कि वह अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं. मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कप्तानी उनके लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके लिए वह अपनी सोच और व्यक्तित्व नहीं बदलेंगे.
श्रेयस ने भारत के लिए अपना आखिरी टी20 मैच दिसंबर 2023 में खेला था. इसके बाद उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2025 और एशिया कप में मौका नहीं मिला. इन दोनों टूर्नामेंटों में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में थी. राष्ट्रीय टीम से बाहर रहने के बावजूद श्रेयस ने आईपीएल में लगातार शानदार प्रदर्शन किया. उनकी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2024 में आईपीएल का खिताब जीता. इसके बाद उन्होंने पंजाब किंग्स को 2025 सीजन के फाइनल तक पहुंचाया.
दूसरी ओर, सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. ऐसे में अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए श्रेयस अय्यर को टीम में वापस बुलाया और उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी भी सौंप दी. एआई आधारित स्पोर्ट्स-टेक टूल ‘कबूनी’ के लॉन्च के दौरान श्रेयस ने कहा, 'कप्तानी मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी और शानदार चुनौती है. मैं वही इंसान बने रहना चाहता हूं जैसा पहले था. मैं किसी और जैसा बनने या किसी की छाया में रहने की कोशिश नहीं करूंगा.'
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गौरतलब है कि जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 का खिताब जीता था, तब श्रेयस को उनकी कप्तानी का पूरा श्रेय नहीं मिला. टीम के मेंटर गौतम गंभीर को उस सफलता का मुख्य सूत्रधार माना गया था.
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अब गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर एक बार फिर भारतीय टी20 टीम में साथ काम करेंगे. गंभीर कोच की भूमिका में होंगे, जबकि श्रेयस कप्तान होंगे. ऐसे में दोनों की जोड़ी भारत के टी20 भविष्य को नई दिशा दे सकती है.