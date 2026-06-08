आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए शानदार बल्लेबाजी करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट जगत में अपनी अलग पहचान बना ली है. चौकों-छक्कों की बरसात और रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन के दम पर उन्होंने न सिर्फ फैंस का दिल जीता, बल्कि भारतीय टीम के दरवाजे भी खटखटा दिए. हाल ही में उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में भी चुना गया है. हालांकि, उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को देखते हुए कई लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या वह भविष्य में टेस्ट क्रिकेट में भी सफल हो पाएंगे. वैभव सूर्यवंशी ने इसपर अपने खलकर बात कि है और अपने विचारों को साझा किया है.

टेस्ट क्रिकेट खेलने की इच्छा जताई

राजस्थान रॉयल्स के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वैभव ने टीम के मैनेजर रोमी भिंडर के साथ बात की. इस बातचित में वैभव सूर्यवंशी ने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य केवल टी20 क्रिकेट तक सीमित नहीं है. उन्होंने कहा कि वह भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं और इसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं.

वैभव ने कहा, 'कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं आगे चलकर रेड-बॉल क्रिकेट खेलना चाहता हूं. मेरा जवाब हमेशा यही रहता है कि मैंने लाल गेंद से काफी क्रिकेट खेली है और लगातार उसकी तैयारी भी कर रहा हूं. बिहार के लिए भी मैंने रेड-बॉल क्रिकेट खेला है और आगे भी खेलता रहूंगा.'

तीनों फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं

युवा बल्लेबाज ने कहा कि टी20 क्रिकेट में उनका आक्रामक अंदाज फॉर्मेट की जरूरत के मुताबिक है. उन्होंने बताया कि टेस्ट क्रिकेट में वह अपनी बल्लेबाजी को परिस्थितियों और मैच की मांग के अनुसार ढाल सकते हैं. वैभव ने कहा, 'मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूं क्योंकि उसके लिए कड़ी ट्रेनिंग करता हूं. टी20 में मेरा खेलने का तरीका उस फॉर्मेट की जरूरत है. जब मैं रेड-बॉल क्रिकेट खेलूंगा, तो उसी हिसाब से बल्लेबाजी करूंगा. मेरा सपना भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलना है. बाकी सब भगवान के हाथ में है.'

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रेड-बॉल क्रिकेट में भी छोड़ चुके हैं छाप

वैभव सूर्यवंशी का नाम भले ही आईपीएल 2026 के बाद चर्चा में आया हो, लेकिन रेड बॉल के क्रिकेट में भी उनका रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है. वह सिर्फ 12 साल की उम्र में बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में शामिल हुए थे. साल 2024 में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ उन्होंने महज 58 गेंदों में शतक जड़ा था. यह किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा यूथ टेस्ट में लगाया गया सबसे तेज शतक था. इसके बाद 2025 में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ उन्होंने 100 गेंदों से कम में एक और शतकीय पारी खेलकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.

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आईपीएल 2026 में किया था धमाका

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 776 रन बनाए थे. इस दौरान उन्होंने 72 छक्के जड़े और एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया. अब भारतीय टीम में एंट्री के बाद उनकी नजर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खुद को साबित करने पर होगी.