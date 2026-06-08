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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AFG: रहमत शाह ने भारत के खिलाफ टेस्ट में रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर बने

IND vs AFG: रहमत शाह ने भारत के खिलाफ टेस्ट में रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर बने

Rahmat Shah Historic Fifty Against India Test: रहमत शाह ने मुल्लांपुर टेस्ट में भारत के खिलाफ 50 रन पूरे करते ही इतिहास रच दिया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Jun 2026 10:26 AM (IST)
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अफगानिस्तान के स्टार बल्लेबाज रहमत शाह ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने मुल्लांपुर टेस्ट में 50 रनों का आंकड़ा छूते ही बड़ा कीर्तिमान बना दिया. दरअसल रहमत टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ अर्धशतक लगाने वाले सबसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले अफगान टीम का कोई भी बल्लेबाज टेस्ट में टीम इंडिया के खिलाफ फिफ्टी तक नहीं लगा पाया था.

मुल्लांपुर टेस्ट के तीसरे दिन रहमत शाह ने 100 गेंद खेलकर अर्धशतक पूरा किया. अर्धशतक पूरा करने तक रहमत ने पारी में 8 चौके और एक छक्का लगाया. इससे पहले भारत के खिलाफ किसी सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले अफगानी बल्लेबाज हशमतुल्लाह शाहिदी थे, जिन्होंने 2018 के टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 36 रन बनाए थे.

इस मुकाबले में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान ने 113 रन बना लिए थे और उसके 5 विकेट गिर चुके थे. तीसरे दिन रहमत शाह को अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 7 रन और बनाने थे. उन्होंने पारी के 47वें ओवर में अपनी फिफ्टी पूरी की.

इसी मैच में रहमत शाह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अफगानिस्तान के लिए 1000 रन बनाने वाले सबसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं. शाह ने अपनी 22वीं पारी में एक हजार रन पूरे किए. टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर हशमतुल्लाह शाहिदी हैं, जो अब तक 791 रन बना चुके हैं.

रहमत शाह 2018 में पहली बार टीम इंडिया के खिलाफ कोई टेस्ट मैच खेले थे. उस मुकाबले की दोनों पारियों में रहमत ने क्रमशः 14 & 4 रन बनाए थे. अफगानिस्तान के लिए वनडे इंटरनेशनल में भी सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रहमत शाह के नाम है. वो अफगानिस्तान के एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अब तक 4000 वनडे रनों का आंकड़ा पार किया है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 08 Jun 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Afghanistan Cricket Team India Vs Afghanistan Rahmat Shah IND VS AFG
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