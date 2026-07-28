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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्या वैभव को वनडे टीम में मिलना चाहिए मौका? अशोक मल्होत्रा ने क्या कहा

क्या वैभव को वनडे टीम में मिलना चाहिए मौका? अशोक मल्होत्रा ने क्या कहा

अशोक मल्होत्रा का कहना है कि भारत के पास 2027 विश्व कप से पहले लगभग 25 वनडे मुकाबले बचे हैं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट के पास पर्याप्त समय है कि वह वैभव सूर्यवंशी जैसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज को आजमाए.

Written By : रवीश बिष्ट |  Edited By: संकल्‍प ठाकुर |  Updated at : 28 Jul 2026 11:12 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट में उभरते हुए युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी लगातार चर्चा में बने हुए हैं. टी20 क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से प्रभावित करने वाले वैभव को अब वनडे टीम में भी शामिल किए जाने की मांग तेज हो गई है. भारत के पूर्व क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा का मानना है कि चयनकर्ताओं को अब देर नहीं करनी चाहिए और वैभव सूर्यवंशी को तुरंत वनडे टीम की "स्कीम ऑफ थिंग्स" में शामिल कर लेना चाहिए, ताकि 2027 वनडे विश्व कप तक उन्हें पूरी तरह तैयार किया जा सके.

'भारत के पास अभी करीब 25 वनडे मैच, यही सही मौका'

अशोक मल्होत्रा का कहना है कि भारत के पास 2027 विश्व कप से पहले लगभग 25 वनडे मुकाबले बचे हैं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट के पास पर्याप्त समय है कि वह वैभव सूर्यवंशी जैसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज को आजमाए और उन्हें अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट का अनुभव दिलाए. उनका मानना है कि अगर किसी युवा खिलाड़ी पर निवेश करना है तो यही सही समय है, क्योंकि कम उम्र में खिलाड़ी निडर होकर खेलता है और बड़े मंच पर भी बिना किसी दबाव के अपने स्वाभाविक खेल का प्रदर्शन कर सकता है.


क्या वैभव को वनडे टीम में मिलना चाहिए मौका? अशोक मल्होत्रा ने क्या कहा

'10 ओवर की पावरप्ले में मैच बदल सकते हैं वैभव'

मल्होत्रा के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी एक बेहद खास प्रतिभा हैं. अगर उन्हें वनडे में ओपनिंग का मौका मिलता है तो शुरुआती 10 ओवर की पावरप्ले का पूरा फायदा उठा सकते हैं. पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि वैभव इतने विस्फोटक बल्लेबाज हैं कि अगर उनका दिन हो तो वे शुरुआती 10 ओवर में ही शतक बनाने की क्षमता रखते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी विरोधी गेंदबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बना सकती है.

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रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कराएं, विराट नंबर-3 पर रहें

अशोक मल्होत्रा ने अपनी आदर्श बल्लेबाजी क्रम भी सुझाई है. उनके अनुसार वैभव सूर्यवंशी को कप्तान रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करनी चाहिए. उनका मानना है कि वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी से रोहित शर्मा पर दबाव कम होगा और वह भी अपना स्वाभाविक खेल खेल पाएंगे. ऐसे में रोहित और वैभव की जोड़ी विपक्षी गेंदबाजों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. मल्होत्रा की राय में इसके बाद विराट कोहली को नंबर-3 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए, जबकि शुभमन गिल को नंबर-4 पर उतारा जा सकता है.

युवा हैं, निडर हैं, अभी निवेश करने का सही समय

पूर्व भारतीय क्रिकेटर का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी अभी काफी युवा हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. युवा खिलाड़ी बिना किसी डर के बल्लेबाजी करता है और बड़े-बड़े गेंदबाजों के खिलाफ भी खुलकर शॉट खेलने से नहीं घबराता. उनका मानना है कि अगर अभी से वैभव को लगातार मौके दिए जाएं तो 2027 विश्व कप तक भारत को एक मैच विनर बल्लेबाज मिल सकता है.

बॉडी फैट कम करने की सलाह

हालांकि अशोक मल्होत्रा ने वैभव को एक अहम सलाह भी दी है. उनका कहना है कि वैभव सूर्यवंशी को अपनी फिटनेस पर और अधिक काम करने की जरूरत है. मल्होत्रा के अनुसार वैभव का बॉडी फैट थोड़ा ज्यादा है. अगर वह इसे कम कर लें तो उनकी फिटनेस और प्रदर्शन दोनों में और सुधार देखने को मिलेगा. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि वैभव ने पिछले कुछ समय में अपनी फील्डिंग में काफी सुधार किया है, जो उनके खेल के लिए सकारात्मक संकेत है.

2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर हो तैयारी

अशोक मल्होत्रा का मानना है कि भारतीय टीम प्रबंधन को भविष्य की योजना के तहत वैभव सूर्यवंशी को अभी से वनडे टीम का हिस्सा बनाना चाहिए. इससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिलेगा और 2027 वनडे विश्व कप तक वह टीम इंडिया के लिए एक मजबूत विकल्प बन सकते हैं.

अगर वैभव अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी, बेहतर फिटनेस और लगातार प्रदर्शन को बरकरार रखते हैं, तो आने वाले वर्षों में भारतीय वनडे टीम के सबसे बड़े मैच विनर्स में उनका नाम शामिल हो सकता है.

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About the author रवीश बिष्ट

रवीश बिष्ट जाने-माने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने 250 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों और 11 आईसीसी टूर्नामेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और कवरेज की है. इससे पहले रवीश बिष्ट ESPN, News Nation और DD Sports जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं. वर्तमान में वह एबीपी के साथ स्पोर्ट्स पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं. मेल आईडी- Ravishbisht1@gmail.com
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Published at : 28 Jul 2026 10:53 AM (IST)
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