क्रिकेटर शार्दुल ठाकुर बने पिता, पत्नी मिताली पारुलकर ने बेटे को जन्म दिया

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के घर खुशियों ने दस्तक दी है. शार्दुल ठाकुर की पत्नी मिताली पारुलकर ने बेटे को जन्म दिया है और वो पिता बन गए हैं. नए साल से ठीक पहले आई इस खुशखबरी ने ठाकुर परिवार के साथ-साथ उनके फैंस को भी खुशी से भर दिया है.

सोशल मीडिया पर शार्दुल ने दी खुशखबरी

शार्दुल ठाकुर ने खुद इस खुशखबरी को अपने फैंस के साथ शेयर किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट के जरिए बेटे के जन्म की जानकारी दी. दिलचस्प बात यह रही कि इससे पहले शार्दुल या मिताली ने प्रेग्नेंसी को लेकर कोई सार्वजनिक पोस्ट नहीं की थी. ऐसे में यह खबर फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी. पोस्ट के साथ शार्दुल ने कुछ तस्वीरें भी साझा कीं और लिखा, “माता-पिता के दिल में छिपा हुआ, खामोशी, विश्वास और अनंत प्यार से सुरक्षित. हमारा छोटा सा राज आ गया है. स्वागत है, हमारे प्यारे बेटे. वह सपना जिसे हमने 9 खूबसूरत महीनों तक चुपचाप प्यार से रखा था.”

शादी तक का सफर

शार्दुल ठाकुर और मिताली पारुलकर एक-दूसरे को स्कूल के समय से जानते हैं. दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली और फिर दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया. नवंबर 2021 में दोनों की सगाई हुई थी. सगाई समारोह में रोहित शर्मा समेत कई जाने-माने क्रिकेटर भी आए थे. इसके बाद 27 फरवरी 2023 को दोनों शादी के बंधन में बंधे.

कौन हैं मिताली पारुलकर?

मिताली पारुलकर सिर्फ एक क्रिकेटर की पत्नी ही नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेसवुमन भी हैं. उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद कंपनी सेक्रेटरी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी. हालांकि, बाद में उन्होंने अपने पैशन को फॉलो करना सही समझा. उन्हें बेकिंग करना काफी पंसद था. जिसके चलते उन्होंने ठाणे में अपनी बेकरी ‘ऑल जैज बेकरी’ की शुरूआत की. उनकी बेकरी आज शहर की पसंदीदा बेकरियों में गिनी जाती है.

क्रिकेट करियर पर भी नजर

क्रिकेट की बात करें तो शार्दुल ठाकुर ने 2017 में भारत के लिए खेलना शुरू किया था. अब तक वह 13 टेस्ट, 47 वनडे और 25 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 131 विकेट चटकाए और 775 रन बनाए. आईपीएल 2026 में शार्दुल अपनी घरेलू टीम मुंबई इंडियंस के लिए खेलते नजर आएंगे, जहां उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स से ट्रेड करके शामिल किया गया है.