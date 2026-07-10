भारत से पहली बार टी20 सीरीज जीता इंग्लैंड, चौथे मैच में भी टीम इंडिया फुस्स; ब्रूक-सॉल्ट चमके

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत से पहली बार टी20 सीरीज जीता इंग्लैंड, चौथे मैच में भी टीम इंडिया फुस्स; ब्रूक और सॉल्ट चमके

भारत से पहली बार टी20 सीरीज जीता इंग्लैंड, चौथे मैच में भी टीम इंडिया फुस्स; ब्रूक और सॉल्ट चमके

IND vs ENG 4th T20I: इंग्लैंड ने चौथे टी20 में भारत को 9 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली. यह पहला मौका रहा कि जब इंग्लैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ टी20 सीरीज जीती.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 10 Jul 2026 01:21 AM (IST)
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IND vs ENG 4th T20I Highlights: इंग्लैंड ने भारत को चौथे टी20 में 9 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली. इंग्लिश टीम ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली. यह इंग्लैंड की भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में पहली जीत रही. लंबे वक्त से चली आ रही टीम इंडिया की बादशाहत खत्म हो गई. मैच में भारत ने पहले बैटिंग करने के बाद 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन बनाए. चेज करते हुए मेजबान इंग्लैंड ने 13.5 ओवर में सिर्फ 1 विकेट गंवाकर जीत हासिल कर ली.  

इंग्लैंड के लिए जीत एकतरफा रही. चेज करते हुए किसी भी पल ऐसा नहीं लगा कि मैच उनकी पहुंच से दूर हुआ हो. कप्तान हैरी ब्रूक ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 35 गेंदों में 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से 79* रन बनाए. इस दौरान फिल सॉल्ट ने उनका साथ देते हुए 42 गेंदों में 9 चौके और 1 छक्का लगाकर 59* रन स्कोर किए. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 68 गेंदों में 146* रनों की अटूट साझेदाकर कर आसानी से टीम को जीत लाइन पार करवा दी. 

चेज के लिए उतरी इंग्लैंड ने 13 रन के स्कोर पर जोस बटलर के रूप में पहला विकेट गंवाया, जो सिर्फ 08 रन बनाकर अर्शदीप सिंह का शिकार बने. इसके बाद भारतीय गेंदबाज इंग्लिश बल्लेबाजों के सामने बेबस नजर आए. 

श्रेयस अय्यर ने बनाए रन, बाकी पूरा बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप 

मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. टीम कप्तान के इस फैसले के मुताबिक नहीं खेल सकी. अय्यर ने टीम के लिए सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 49 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 80 रनों की पारी खेली. 

अय्यर अलावा टीम इंडिया के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 15 रन, अभिषेक शर्मा ने 16 रन, ईशान किशन ने 04 रन, शिवम दुबे ने 22 रन, तिलक वर्मा ने 11 रन, वाशिंगटन सुंदर ने 05 रन, और अक्षर पटेल ने 01 रन बनाया. इस दौरान इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और जोश टंग ने सबसे ज्यादा 2-2 विकेट लिए. 

 

यह भी पढ़ें: फिर फ्लॉप हो गए वैभव सूर्यवंशी, लगातार तीसरी बार नहीं चला बल्ला; फिर आर्चर का बने शिकार

Published at : 10 Jul 2026 01:00 AM (IST)
Tags :
India Vs England Harry Brook Phil Salt SHREYAS IYER IND Vs ENG 4th T20I
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