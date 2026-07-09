टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में 8 लेफ्टी, जानें भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कितनी बार हुआ ऐसा

इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 में भारतीय टीम ने एक अनोखा कीर्तिमान बना दिया है. दरअसल टीम के 11 खिलाड़ियों में 8 खिलाड़ी बाएं हाथ से खेलते हैं. यह अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में केवल तीसरी बार है, जब भारत की प्लेइंग इलेवन में आठ बाएं हाथ के खिलाड़ी हों. चौथे टी20 में सिर्फ कप्तान श्रेयस अय्यर, प्रसिद्ध कृष्णा और प्रिंस यादव ही ऐसे 3 खिलाड़ी हैं, जो दायें हाथ से खेलते हैं.

इतिहास में सिर्फ 3 बार हुआ ऐसा

अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में भारतीय टीम सिर्फ 3 बार प्लेइंग इलेवन में 8 लेफ्टी खिलाड़ियों के साथ उतरी है. इससे पहले एशियन गेम्स 2023 के सेमीफाइनल और फाइनल में भारतीय टीम ने प्लेइंग-11 में आठ लेफ्टी खिलाड़ी खिलाए थे.

इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाज बाएं हाथ से खेलते हैं. वहीं शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल और अर्शदीप वो 8 खिलाड़ी हैं, जो बाएं हाथ से खेलते हैं.

सिर्फ 2 बार हुआ ऐसा

एशियन गेम्स 2023 के सेमीफाइनल मुकाबले को याद करें तो बांग्लादेश के खिलाफ उस मैच में सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़, जीतेश शर्मा और रवि बिश्नोई ऐसे 3 खिलाड़ी थे जो दायें हाथ से खेलते हैं. फाइनल में भी भारतीय टीम 8 बाएं हाथ के खिलाड़ियों के साथ उतरी थी. मगर फर्क इतना था कि उस समय भारतीय टीम के ओपनिंग कॉम्बिनेशन में एक बाएं और एक दायें हाथ का बल्लेबाज मौजूद था, लेकिन मौजूदा प्लेइंग इलेवन में तीनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बाएं हाथ के हैं.

एक टीम में बहुत सारे बाएं या दायें हाथ के खिलाड़ियों का नुकसान यह होता है कि विपक्षी टीम के लिए रणनीति बनाना आसान हो जाता है. वहीं फील्डिंग की दृष्टि से भी गेंदबाजी टीम को एडवांटेज मिलता है.

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