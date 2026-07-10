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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट6,6,6,6,6,4..., इंग्लैंड में वैभव सूर्यवंशी ने 168 के तूफानी स्ट्राइक रेट से बनाए इतने रन; चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए

6,6,6,6,6,4..., इंग्लैंड में वैभव सूर्यवंशी ने 168 के तूफानी स्ट्राइक रेट से बनाए इतने रन; चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी भले ही इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के शुरुआती 3 मैचों में बड़ी पारी नहीं खेल सके, लेकिन उन्होंने अपना तूफानी अंदाज जारी रखा है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 10 Jul 2026 01:36 AM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत में ही दिखा दिया कि वह हर स्टेज पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की काबीलियत रखते हैं. इससे पहले आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वैभव ने धुआंधार बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया था. अब इंग्लैंड में भी वह ऐसा करते दिख रहे हैं. तीन मैचों में वैभव के बल्ले से 5 छक्के और 1 चौका निकल चुका है. उनका स्ट्राइक रेट 168 का रहा. 

इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज के जरिए वैभव ने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया. सीरीज के दूसरे मैच से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की. हां, वह तीनों ही मैचो में ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल सके, लेकिन उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं. तीनों ही मैचों में वैभव एक ही इरादे के साथ खेलते दिखे. ऐसा नहीं हुआ कि पहले या दूसरे मैच में बड़ा स्कोर नहीं बनाने के कारण अगले मैच में उन्होंने धीमी रफ्तार से बल्लेबाजी की हो. 

तीनों मैचों में मिलाकर वैभव ने 25 गेंदों में 42 रन बना लिए हैं, जिसमें उनका हाई स्कोर 15 रनों का रहा. अब फैंस को सीरीज के आखिरी मैच में वैभव से एक बड़ी पारी की उम्मीद जरूर होगी. 

तीनों मैच में कैसे आउट हुए वैभव सूर्यवंशी?

पिछले दो मैचों में 15 साल के वैभव इंग्लिश तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का ही शिकार हुए. पहले मैच में उन्हें इंग्लैंड के स्पिन ऑलराउंडर विल जैक्स ने आउट किया था. जैक्स की गेंद पर वैभव स्टंपिंग आउट हुए थे. बाकी दोनों मैचों में वह आर्चर की गेंद पर कैच आउट हुए, जिसमें एक बार कीपर कैच के जरिए विकेट दिया. 

तीनों मैचों में वैभव ने कितने-कितने रन बनाए?

मेनचेस्टर में खेले गए अपने पहले मैच में युवा भारतीय खिलाड़ी ने 10 गेंदों का सहारा लेते हुए 14 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 2 छक्के शामिल थे. इसके बाद नॉटिंघम के अपने दूसरे मुकाबले में वैभव ने 5 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 13 रन बनाए. फिर ब्रिस्टल के तीसरे मैच में उनके बल्ले से 10 गेंदों में 15 रन निकले, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल रहा.

 

यह भी पढ़ें: भारत से पहली बार टी20 सीरीज जीता इंग्लैंड, चौथे मैच में भी टीम इंडिया फुस्स; ब्रूक और सॉल्ट चमके

Published at : 10 Jul 2026 01:30 AM (IST)
Tags :
India Vs England IND Vs ENG T20i Vaibhav Sooryavanshi
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