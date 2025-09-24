SA vs WI T20I: कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन कभी-कभी यह खेल ऐसी कहानी लिख देता है, जिसे बार-बार याद किया जाता है. 26 मार्च 2023, यही वो तारीख है जब दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज ने टी20 क्रिकेट की सीमाओं को तोड़ दिया था. सेंचुरियन में खेले गए इस मुकाबले में कुल 517 रन बने, 81 चौके-छक्के जड़े गए और टी20 इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य चेज हुआ. यह रिकॉर्ड आज भी कायम है और क्रिकेट फैंस मानते हैं कि इसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है.

वेस्टइंडीज का तूफानी प्रदर्शन

सीरीज के दूसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड स्कोर खड़ा किया था. टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 258 रन बनाए. यह वेस्टइंडीज का टी20 इंटरनेशनल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है.

इस मैच के हीरो बने जॉनसन चार्ल्स, जिन्होंने सिर्फ 39 गेंदों में शतक जड़कर वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज टी20 सेंचुरी का रिकॉर्ड बना डाला था. चार्ल्स ने 46 गेंदों पर 118 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 11 छक्के शामिल थे. उनके अलावा काइल मेयर्स (27 गेंद पर 51 रन) और रोमारियो शेफर्ड (18 गेंद पर नाबाद 41 रन) ने भी बल्ले से शानदार योगदान दिया.

इस मुकाबले में कुल 35 छक्के लगे, जो कि किसी भी टी20 इंटरनेशनल मैच में सबसे ज्यादा हैं.

साउथ अफ्रीका का धमाकेदार चेज

259 रन का लक्ष्य असंभव सा लग रहा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने इसे 7 गेंद शेष रहते हासिल कर सबको चौंका दिया था. इस मैच में ओपनर क्विंटन डिकॉक नए अवतार में दिखे थे. उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में फिफ्टी पूरी कर ली और फिर महज 43 गेंदों पर शतक ठोक दिया. डिकॉक की पारी ने मैच का रुख पूरी तरह से पलट कर रख दिया था. उनके साथ रीजा हेंड्रिक्स ने भी 28 गेंदों में 68 रन जड़ दिए थे. दोनों ने मिलकर पावरप्ले में ही 102 रन ठोक दिए, जो उस वक्त टी20 का नया रिकॉर्ड था.

इसके बाद कप्तान एडेन मार्करम ने भी अपने बल्ले से आग उगलते हुए 21 गेंदों पर 38 रन बना डाले और टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया. यह टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा सफल चेज साबित हुआ.

साउथ अफ्रीका और बड़े रन चेज का रिकॉर्ड

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट में बड़े रन चेज का पर्याय बन चुका है. टी20 इंटरनेशनल में 259 रन का पीछा करना हो या वनडे में 438 रन का चेज (2006, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ) प्रोटियाज की टीम ने कई बार असंभव को संभव कर सबको हैरान कर दिया है.

क्या टूट पाएगा ये रिकॉर्ड?

आज की तारीख तक टी20 क्रिकेट में कई हाई-स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले हैं, लेकिन 517 रन, 81 चौके-छक्के और 259 रन का चेज, यह संयोजन किसी सपने जैसा लगता है. क्रिकेट फैंस मानते हैं कि यह रिकॉर्ड शायद ही कभी टूट पाए.