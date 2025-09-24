हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सSA vs WI T20I: 81 चौके-छक्के, कुल 517 रन, टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर किस मैच में बना, जानिए

SA vs WI T20I: 81 चौके-छक्के, कुल 517 रन, टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर किस मैच में बना, जानिए

साउथ अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज का 2023 का टी20 मैच क्रिकेट इतिहास का सबसे यादगार बना हुआ है. इस मुकाबले ने क्रिकेट इतिहास में ऐसे रिकॉर्डस बना दिए थे कि ये रिकॉर्ड तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 24 Sep 2025 12:24 PM (IST)
Preferred Sources

SA vs WI T20I: कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन कभी-कभी यह खेल ऐसी कहानी लिख देता है, जिसे बार-बार याद किया जाता है. 26 मार्च 2023, यही वो तारीख है जब दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज ने टी20 क्रिकेट की सीमाओं को तोड़ दिया था. सेंचुरियन में खेले गए इस मुकाबले में कुल 517 रन बने, 81 चौके-छक्के जड़े गए और टी20 इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य चेज हुआ. यह रिकॉर्ड आज भी कायम है और क्रिकेट फैंस मानते हैं कि इसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है.

वेस्टइंडीज का तूफानी प्रदर्शन

सीरीज के दूसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड स्कोर खड़ा किया था. टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 258 रन बनाए. यह वेस्टइंडीज का टी20 इंटरनेशनल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है.

इस मैच के हीरो बने जॉनसन चार्ल्स, जिन्होंने सिर्फ 39 गेंदों में शतक जड़कर वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज टी20 सेंचुरी का रिकॉर्ड बना डाला था. चार्ल्स ने 46 गेंदों पर 118 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 11 छक्के शामिल थे. उनके अलावा काइल मेयर्स (27 गेंद पर 51 रन) और रोमारियो शेफर्ड (18 गेंद पर नाबाद 41 रन) ने भी बल्ले से शानदार योगदान दिया.

इस मुकाबले में कुल 35 छक्के लगे, जो कि किसी भी टी20 इंटरनेशनल मैच में सबसे ज्यादा हैं.

साउथ अफ्रीका का धमाकेदार चेज

259 रन का लक्ष्य असंभव सा लग रहा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने इसे 7 गेंद शेष रहते हासिल कर सबको चौंका दिया था. इस मैच में ओपनर क्विंटन डिकॉक नए अवतार में दिखे थे. उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में फिफ्टी पूरी कर ली और फिर महज 43 गेंदों पर शतक ठोक दिया. डिकॉक की पारी ने मैच का रुख पूरी तरह से पलट कर रख दिया था. उनके साथ रीजा हेंड्रिक्स ने भी 28 गेंदों में 68 रन जड़ दिए थे. दोनों ने मिलकर पावरप्ले में ही 102 रन ठोक दिए, जो उस वक्त टी20 का नया रिकॉर्ड था.

इसके बाद कप्तान एडेन मार्करम ने भी अपने बल्ले से आग उगलते हुए 21 गेंदों पर 38 रन बना डाले और टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया. यह टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा सफल चेज साबित हुआ.

साउथ अफ्रीका और बड़े रन चेज का रिकॉर्ड

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट में बड़े रन चेज का पर्याय बन चुका है. टी20 इंटरनेशनल में 259 रन का पीछा करना हो या वनडे में 438 रन का चेज (2006, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ) प्रोटियाज की टीम ने कई बार असंभव को संभव कर सबको हैरान कर दिया है.

क्या टूट पाएगा ये रिकॉर्ड?

आज की तारीख तक टी20 क्रिकेट में कई हाई-स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले हैं, लेकिन 517 रन, 81 चौके-छक्के और 259 रन का चेज, यह संयोजन किसी सपने जैसा लगता है. क्रिकेट फैंस मानते हैं कि यह रिकॉर्ड शायद ही कभी टूट पाए. 

Published at : 24 Sep 2025 12:24 PM (IST)
Tags :
SA Vs WI T20I Series Johnson Charles QUINTON DE KOCK
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
झारखंड
गुमला में इनामी छोटू समेत 3 नक्सली ढेर, झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी
गुमला में इनामी छोटू समेत 3 नक्सली ढेर, झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी
विश्व
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
झारखंड
गुमला में इनामी छोटू समेत 3 नक्सली ढेर, झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी
गुमला में इनामी छोटू समेत 3 नक्सली ढेर, झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी
विश्व
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
ओटीटी
यूट्यूबर अरमान मलिक ने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ा, पहली पत्नी पायल मलिक को दिया तलाक? दूसरी पत्नी कृतिक संग ये है प्लानिंग!
यूट्यूबर अरमान मलिक ने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ा, पहली पत्नी पायल को दिया तलाक? दूसरी पत्नी कृतिक संग ये है प्लानिंग!
बिहार
Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
नौकरी
BEL Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
ट्रेंडिंग
Video: बीच सड़क भयंकर कुटाई! स्कूल से बंक मार घूमने जाती थी लड़की, मां ने बरसाए थप्पड़, वीड़ियो वायरल
Video: बीच सड़क भयंकर कुटाई! स्कूल से बंक मार घूमने जाती थी लड़की, मां ने बरसाए थप्पड़, वीड़ियो वायरल
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget