हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सRising Star Asia Cup: राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण

Rising Star Asia Cup: राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण

राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में इंडिया ए ने ओमान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. जितेश शर्मा की कप्तानी वाली टीम अब ग्रुप ए की टॉप टीम बांग्लादेश ए से भिड़ने के लिए तैयार है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 19 Nov 2025 06:55 AM (IST)
Preferred Sources

Rising Star Asia Cup: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में इंडिया ए ने आखिरी लीग मैच में ओमान को 7 विकेट से हराकर सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया है. जितेश शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने करो या मरो वाले इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी से कमाल दिखाया. उसके बाद और मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदार बल्लेबाजी से 136 रन का लक्ष्य 17.5 ओवर में ही हासिल कर लिया. इस जीत के साथ इंडिया ए ने ग्रुप बी में दूसरा स्थान हासिल करते हुए नॉकआउट में जगह बनाई.

ग्रुप स्टेज का सफर कैसा रहा?

इंडिया ए के लिए ग्रुप स्टेज काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. टीम ने पहला मैच यूएई के खिलाफ बड़े अंतर से जीता था. हालांकि दूसरे मैच में पाकिस्तान शाहीन ने उसे शिकस्त दे दी. फिर तीसरा मैच ओमान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल की तरह था, जीतते ही सेमीफाइनल, हारते ही बाहर. टीम ने दबाव संभालते हुए ओमान को आसानी से मात दी और अपनी राह साफ कर ली.

अब सेमीफाइनल में किससे भिड़ेगी इंडिया ए?

इंडिया ए ग्रुप बी में 4 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही है, जबकि पाकिस्तान शाहीन 6 अंक लेकर टॉप पर है, नियमों के मुताबिक, ग्रुप बी की नंबर 2 टीम (इंडिया ए) का मुकाबला होगा ग्रुप ए की नंबर 1 टीम से. वहीं पाकिस्तान शाहीन सेमीफाइनल में ग्रुप ए की नंबर 2 टीम से भिड़ेगा.

अब बात करते हैं ग्रुप ए की. यहां बांग्लादेश ए ने अपने दोनों मैच जीतकर 4 अंक हासिल किए हैं और टेबल में टॉप पर है. उसका आखिरी मैच श्रीलंका ए से है. अगर बांग्लादेश ए यह मैच भी जीत लेता है, तो उसके 6 अंक हो जाएंगे और वह टॉप पर ही रहेगा. ऐसी स्थिति में इंडिया ए का सेमीफाइनल में मुकाबला बांग्लादेश ए से तय माना जा रहा है.

क्या समीकरण बदल सकता है?

अगर श्रीलंका ए उलटफेर करते हुए बांग्लादेश ए को हरा दे, तो क्या होगा? इसके चलते रन रेट देखने पर तस्वीर साफ हो जाती है. 

बांग्लादेश ए का रन रेट: +4.079 है

श्रीलंका ए का रन रेट: +1.384

यानि श्रीलंका जीतकर भी रन रेट में बांग्लादेश को पीछे नहीं छोड़ सकती. यही वजह है कि टॉप पर बांग्लादेश का रहना लगभग तय माना जा रहा है. इसलिए बिना किसी बड़े चमत्कार के ये साफ है कि इंडिया ए का सेमीफाइनल मुकाबला बांग्लादेश ए से ही होगा, जबकि पाकिस्तान शाहीन श्रीलंका ए या अफगानिस्तान में से किसी एक का सामना करेगा.

इंडिया ए और बांग्लादेश ए दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं. ऐसे में सेमीफाइनल में हाई-वोल्टेज भिड़ंत देखने को मिलेगी. 

Published at : 19 Nov 2025 06:55 AM (IST)
Tags :
India A Jitesh Sharma Rising Star Asia Cup
और पढ़ें
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
