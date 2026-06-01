'11साल में 5 ट्रॉफी....', आरसीबी की जीत के बाद क्रुणाल पांड्या का बयान, हुए भावुक

रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने आईपीएल 2026 के खिताब को अपने नाम किया. आरसीबी ने फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया. क्रुणाल पांड्या ने आरसीबी के आईपीएल खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने का श्रेय वर्षों के सब्र और प्लानिंग को दिया.

क्रुणाल ने अपने करियर में पांचवीं बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने पर भी खुशी जाहिर की और इसे बड़ी उपलब्धि बताया. पिछले दो सीजन में आरसीबी के लिए बल्ले और गेंद से अहम भूमिका निभाने वाले क्रुणाल ने माना कि हर चैंपियनशिप उनके करियर में एक खास जगह रखती है और उनकी तुलना करना लगभग नामुमकिन है.

जीत के बाद क्रुणाल ने कहा, “हर आईपीएल ट्रॉफी खास होती है. इसमें कोई शक नहीं है. यह बच्चों के होने जैसा है, है ना? आप चुन नहीं सकते. आईपीएल ट्रॉफी के साथ भी ऐसा ही है क्योंकि सब कुछ बहुत मेहनत से कमाया जाता है." अनुभवी ऑलराउंडर ने 11 सीजन में पांचवीं बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने के बाद अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि पर बात करते हुए कहा, “मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूं कि 11 सालों में पांच ट्रॉफी जीत पाया; यह मेरे लिए बहुत खास है".

क्रुणाल ने कहा कि टीम की लगातार सफलता का बड़ा श्रेय फ्रेंचाइजी के मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ को जाता है. उन्होंने बताया कि मो बोबट, एंडी फ्लावर, दिनेश कार्तिक, मालोलन रंगराजन और ओमकार साल्वी ने टीम को मजबूत बनाने के लिए बहुत मेहनत की.

उन्होंने कहा कि पिछले साल ऑक्शन से पहले ही पूरी तैयारी कर ली गई थी और खिलाड़ियों का चयन सोच-समझकर किया गया था. इसी वजह से टीम में अच्छा संतुलन बना और वह लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही. क्रुणाल के अनुसार, बेंगलुरु की सफलता सीजन की पहली गेंद फेंके जाने से बहुत पहले ही बन गई थी.

हालांकि, 35 साल के क्रुणाल के लिए यह उपलब्धि ड्रेसिंग रूम से कहीं आगे तक फैली हुई है. क्रुणाल ने कहा कि लगातार दो ट्रॉफी जीतना फैंस के लिए खास मायने रखती हैं, जिन्होंने फ्रेंचाइजी का पहला खिताब देखने के लिए 18 सीजन तक इंतजार किया. क्रुणाल ने कहा, “बिल्कुल 18 साल तक इंतजार करने के बाद लगातार दो ट्रॉफी जीतना बहुत खास है. यह जीत आरसीबी के फैंस के लिए है. हम जहां भी खेलने गए, उन्होंने हमेशा हमारा समर्थन किया और हमारा हौसला बढ़ाया”.

क्रुणाल ने आरसीबी के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि विराट के लिए यह उपलब्धि बहुत खास है, क्योंकि लंबे समय तक टीम के साथ रहने के बाद उन्हें 2025 में पहला खिताब जीतने का मौका मिला और फिर अगले सीजन में टीम को अपना खिताब बचाने में भी मदद की. क्रुणाल ने कहा, “विराट के लिए यह बेहद खास पल है. 18 और 19 सीजन पूरे करने के बाद लगातार दो ट्रॉफी जीतना शानदार उपलब्धि है. यह सचमुच कमाल की बात है”.