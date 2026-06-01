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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सVaibhav Sooryavanshi: 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' का खिताब जीतने पर बोले वैभव सूर्यवंशी-' इंटरव्यू देना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा...'

Vaibhav Sooryavanshi: 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' का खिताब जीतने पर बोले वैभव सूर्यवंशी-' इंटरव्यू देना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा...'

आईपीएल 2026 के सीजन में 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' का खिताब सलामी बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी के नाम रहा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अंश राघव | Updated at : 01 Jun 2026 09:42 AM (IST)
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राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2026 का 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' चुना गया है. इसके साथ ही उन्हें इस सीजन में 776 रन बनाने के लिए 'ऑरेंज कैप' भी मिली.

आईपीएल 2026 की समाप्ति के बाद 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' वैभव ने कहा, "मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन इंटरव्यू देना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा दबाव महसूस हो रहा है. आप प्रत्येक मैच एक ही तरीके से नहीं खेल सकते. अगर मुझे चोट से बचना है, तो मुझे अपनी फिटनेस पर काम करना होगा. हर कोई बहुत मददगार है. सभी सीनियर खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ, हर कोई मेरा साथ देता है और यहां का माहौल बहुत अच्छा है".

एक ओर वैभव ने 'ऑरेंज कैप' हासिल की, जबकि दूसरी तरफ कगिसो रबाडा ने इस सीजन में 29 विकेट लेने के लिए 'पर्पल कैप' अपने नाम की.

पंजाब किंग्स को 'फेयरप्ले अवॉर्ड' मिला. मनीष पांडे को 'कैच ऑफ द सीजन' का अवॉर्ड मिला, जिन्होंने बैकवर्ड प्वाइंट पर एक शानदार कैच लेकर टिम डेविड को आउट किया था. मोहम्मद सिराज को इस सीजन में सर्वाधिक 'डॉट बॉल' (172) फेंकने के लिए अवॉर्ड मिला.

साई सुदर्शन को इस सीजन में सर्वाधिक 'चौके' (75) लगाने के लिए अवॉर्ड मिला. वैभव सूर्यवंशी को 'इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन', 'सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन' (237.3) और 'सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन' (72) के अवॉर्ड मिले.

आईपीएल 2026 का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 5 विकेट से जीत हासिल की.

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट खोकर 155 रन बनाए. इस टीम के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने 50 रन की नाबाद पारी खेली. इसके जवाब में आरसीबी ने 18 ओवरों में जीत हासिल कर ली. आरसीबी के लिए विराट कोहली ने 42 गेंदों में 75 रन की नाबाद पारी खेली.

Published at : 01 Jun 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals RCB VS GT IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
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