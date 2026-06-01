RCB Vs GT FINAL IPL 2026: जोश हेजलवुड का खुलासा, बता दिया क्यों जीती RCB आईपीएल का खिताब
RCB Vs GT FINAL IPL 2026: जोश हेजलवुड का मानना है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दो आईपीएल खिताब जीतने में टीम के मुख्य खिलाड़यों को बरकरार रखने की रणनीति काम आई.
जोश हेजलवुड का मानना है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के रविवार को यहां लगातार दो आईपीएल खिताब जीतने में टीम के मुख्य खिलाड़ियों को बरकरार रखने की रणनीति काम आई जबकि उनके तेज गेंदबाज साथी भुवनेश्वर कुमार ने इस सफलता का श्रेय टीम की बेहतरीन योजना को दिया.
विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी से आरसीबी ने गुजरात टाइटन्स को पांच विकेट से हराया. आरसीबी ने 156 रन का लक्ष्य 12 गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया.
मैच के बाद हेजलवुड ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि फ्रेंचाइजी ने टीम को बहुत अच्छे से तैयार किया है. सहयोगी स्टाफ भी बहुत बढ़िया है. जब हर तीन साल में टीमें बदलती हैं तो इतनी जल्दी ऐसा माहौल बनाना मुश्किल होता है’’.
इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने कहा, ‘‘यह (खिताब) सबसे ऊपर है. पिछले साल हमें अपनी पहली जीत के लिए काफी इंतजार करना पड़ा था. इस बार टीम के साथ ज्यादा सहज महसूस किया. पिछले साल जीत के साथ ही हमारे ऊपर से दबाव हट गया था. हम पूरे टूर्नामेंट में शांत और संयमित रहे. किसी न किसी खिलाड़ी ने हर बार आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली. हमें 10 बार ‘मैन ऑफ द मैच’ का पुरस्कार जीता’’.
इस सत्र में भुवनेश्वर कुमार के शानदार प्रदर्शन पर हेजलवुड ने कहा, ‘‘मुझे कोई ऐसा मैच याद नहीं आता जिसमें उन्होंने 35 से ज्यादा रन दिए हों. उन्होंने विकेट भी लिए, जिससे हम निश्चिंत होकर खेल पाए. यह बहुत अच्छा रहा’’.
वहीं इस सत्र में 28 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर ने कहा, ‘‘ट्रॉफी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है. मैं इसके लिए ‘पर्पल कैप’ भी छोड़ सकता हूं. यह सत्र बहुत अच्छा रहा. इसके लिए हमने पहले से ही काफी योजना बनाई थी’’.
उन्होंने कहा, ‘‘जब आप विकेट लेते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है. किसी बड़े मैच में उतरते समय, पिछली जीतें आपको आत्मविश्वास देती हैं. हम अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे, और हमें इसी की जरूरत थी’’.
ऑलराउंडर क्रुणाल पंड्या ने कहा कि एक बार फिर खिताब जीतना उनके लिए एक बेहद ख़ास पल था.
उन्होंने कहा, ‘‘इसमें कोई शक नहीं कि यह सब कुछ बहुत खास है. यह बिल्कुल बच्चों के जन्म जैसा अनुभव है. आईपीएल का खिताब जीतना भी उतना ही मुश्किल काम है. इसलिए, मेरे लिए यह सब कुछ बहुत ही ख़ास है’’.
उन्होंने कहा, ‘‘जीत का बहुत सारा श्रेय सहयोगी स्टाफ को जाता है, मो बोबाट, एंडी फ्लावर, दिनेश कार्तिक. जीत का आधा श्रेय नीलामी को जाता है और हमने उसमें अच्छा काम किया. मुझे खुशी है कि हमने लगातार दो ट्रॉफियां जीतीं. 18 साल का इंतजार, लगातार दो ट्रॉफियां, यह बहुत खास है’’.
कृणाल ने कहा, ‘‘साथ ही विराट कोहली को भी श्रेय जाता है जिन्होंने 18 साल इंतजार किया और अब लगातार दो खिताब जीते हैं’’.
जितेश शर्मा ने कहा कि आरसीबी ने खिताब के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, बल्कि सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान दिया.
उन्होंने कहा, ‘‘जैसा कि मो ने पहले कहा था, हम बचाव नहीं कर रहे हैं, हम आक्रमण कर रहे हैं और किसी चीज का पीछा कर रहे हैं. हमारी मानसिकता खिताब का बचाव करने की नहीं थी. इसका श्रेय प्रबंधन को जाता है हम मजबूत थे, लेकिन हमने एक समय में एक ही मैच पर ध्यान दिया. हमने विरोधी टीम के बारे में नहीं सोचा, हमने बस अपनी प्रक्रिया पर ध्यान बनाए रखा. उम्मीद है, हम तीसरा खिताब भी जीतेंगे’’.
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Source: IOCL