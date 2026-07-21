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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-इंग्लैंड समेत 8 टीमों ने किया 2027 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई, 2 बार की चैंपियन टीम होगी बाहर!

भारत-इंग्लैंड समेत 8 टीमों ने किया 2027 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई, 2 बार की चैंपियन टीम होगी बाहर!

2027 ODI World Cup Qualification: ICC ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफिकेशन की डेडलाइन दे दी है. अगले साल वर्ल्ड कप में कुल 14 टीम भाग लेंगी.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 21 Jul 2026 04:44 PM (IST)
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अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के क्वालीफिकेशन की कट-ऑफ तारीख 30 सितंबर 2026 तय की है. अगले साल दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होने वाले वर्ल्ड कप में कुल 14 टीम भाग लेने वाली हैं. यह विश्व कप 4 अक्टूबर-21 नवंबर तक चलेगा.

दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को मेजबान होने के चलते वर्ल्ड कप का डायरेक्ट क्वालीफिकेशन मिल गया है. फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि 2 मेजबानों को डायरेक्ट क्वालीफिकेशन मिलेगा, अगली 8 टीमों का फैसला ODI रैंकिंग के आधार पर होगा. दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को छोड़कर वनडे रैंकिंग में जो भी अगली टॉप-8 टीम होंगी, वे क्वालीफाई कर जाएंगी. वहीं आखिरी चार टीमों को क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट से गुजरना होगा.

8 टीमों ने कर लिया क्वालीफाई

दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है. अगर 30 सितंबर 2026 तक अफगानिस्तान और बांग्लादेश वनडे रैंकिंग में आठवें और नौवें स्थान पर बनी रहती हैं, तो उन्हें विश्व कप का टिकट मिल जाएगा. ऐसे में 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज को डायरेक्ट क्वालीफिकेशन नहीं मिल पाएगा और उसे क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट की चुनौती पार करके विश्व कप में आने का प्रयास करना होगा. आखिरी 4 टीम कौन सी होंगी, उसके लिए कुल 36 टीमों के बीच क्वालीफिकेशन स्टेज साल 2024 से ही शुरू हो चुका है. 

नए फॉर्मेट से खेला जाएगा वर्ल्ड कप

इस बार वनडे वर्ल्ड कप में कुल 14 टीम भाग लेंगी. क्वालीफाई करने वाली 3 सबसे कम रैंकिंग वाली टीमों के बीच सुपर सीरीज खेली जाएगी, जो राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेली जाएगी. इस सुपर सीरीज में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम आगे बढ़ेगी, जबकि बाकी 2 टीम बाहर हो जाएंगी.

उसके बाद 12 टीमों को 6-6 के दो ग्रुप में बांटा जाएगा. प्रत्येक ग्रुप की टॉप-3 टीम सुपर-7 में पहुंच जाएंगी, जबकि दोनों ग्रुप में जो भी चौथी सर्वश्रेष्ठ टीम होगी, वह सुपर-7 में जाने वाली आखिरी टीम होगी. सुपर-7 स्टेज की टॉप-4 टीम सेमीफाइनल में भिड़ेंगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 21 Jul 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team ICC ICC ODI World Cup 2027 ODI World Cup
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