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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026हम टॉप-4 के लायक नहीं’… हार के बाद कप्तान रियान पराग का फूटा गुस्सा, टीम को सुनाई खरी-खोटी

हम टॉप-4 के लायक नहीं’… हार के बाद कप्तान रियान पराग का फूटा गुस्सा, टीम को सुनाई खरी-खोटी

दिल्ली से हार के बाद रियान पराग राजस्थान रॉयल्स के प्रदर्शन से बेहद नाराज दिखे. उन्होंने खराब फील्डिंग, कमजोर गेंदबाजी और टीम की मानसिकता पर खुलकर सवाल उठाए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 18 May 2026 08:46 AM (IST)
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राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली हार के बाद अपनी ही टीम पर जमकर नाराजगी जाहिर की. प्लेऑफ की रेस में मजबूत स्थिति में दिख रही राजस्थान ने दिल्ली के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने कप्तान को बेहद निराश कर दिया. मैच खत्म होने के बाद पराग ने साफ कहा कि अगर टीम इसी तरह खेलती रही, तो वह टॉप-4 में जगह बनाने की हकदार नहीं है. दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान द्वारा दिए गए 194 रन के लक्ष्य को 19.2 ओवर में हासिल कर लिया. राजस्थान की गेंदबाजी और फील्डिंग दोनों ही बेहद कमजोर नजर आईं. इसी वजह से मैच के बाद कप्तान का गुस्सा खुलकर सामने आया.

बल्लेबाजी के बाद बिखरी राजस्थान की पकड़

रियान पराग ने माना कि उनकी टीम एक समय मैच में पूरी तरह मजबूत स्थिति में थी. उन्होंने कहा कि 14 ओवर तक टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उनके आउट होते ही बल्लेबाजी की रफ्तार टूट गई. पराग के मुताबिक, जिस तरह की पिच थी, उस पर राजस्थान को कम से कम 220 से 230 रन तक पहुंचना चाहिए था. लेकिन आखिरी ओवरों में टीम उस मोमेंटम को बनाए नहीं रख सकी. कप्तान ने साफ कहा कि बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदला, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा.

गेंदबाजी और फील्डिंग पर फूटा गुस्सा

राजस्थान की हार की सबसे बड़ी वजह खराब गेंदबाजी और फील्डिंग रही. दिल्ली के बल्लेबाजों ने आसानी से रन बनाए और राजस्थान के गेंदबाज दबाव बनाने में पूरी तरह नाकाम रहे. रियान पराग ने मैच के बाद कहा कि टीम का फील्डिंग प्रदर्शन बेहद खराब था और आईपीएल जैसी बड़ी लीग में ऐसे प्रदर्शन के साथ ट्रॉफी जीतने की उम्मीद नहीं की जा सकती. उन्होंने माना कि पिछले कुछ मुकाबलों में टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है.

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फरेरा को गेंदबाजी देने के फैसले का बचाव

मैच के दौरान डोनोवन फरेरा को गेंदबाजी सौंपने का फैसला काफी चर्चा में रहा. कई फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने इसे जोखिम भरा कदम बताया. हालांकि, पराग ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उस समय क्रीज पर दो बाएं हाथ के बल्लेबाज मौजूद थे और उन्हें लगा कि यह विकल्प बेहतर साबित हो सकता है.
उन्होंने माना कि रणनीति सफल नहीं रही, लेकिन टीम को मौके लेने पड़ते हैं.

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दूसरी टीमों पर निर्भर नहीं रहना चाहते पराग

राजस्थान अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है, लेकिन अब उसकी उम्मीदें दूसरी टीमों के नतीजों पर भी टिकी हैं. इस पर रियान पराग ने कहा कि वह ऐसी कप्तानी में भरोसा नहीं रखते, जहां टीम को दूसरों की हार का इंतजार करना पड़े. उन्होंने साफ कहा कि राजस्थान के पास खुद के दम पर क्वालीफाई करने का शानदार मौका था, लेकिन टीम उसे भुना नहीं सकी. अब अगले दो मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करना ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी.

Published at : 18 May 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
Delhi Capitals RR Vs DC Rajasthan Royals Riyan Parag IPL 2026
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