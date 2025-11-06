प्रतिका रावल टूटे पैर पर प्लास्टर बांधकर पीएम मोदी से मिलने पहुंची, जज्बा देख सब कर रहे तारीफ

आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय टीम बुधवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली. पूरे देश की नज़रें इस ऐतिहासिक पल पर थीं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं टीम की युवा ओपनर प्रतिका रावल, जो टूटी हुई टांग पर प्लास्टर बांधकर भी इस सम्मान के मौके पर पहुंची थी. दर्द से जूझने के बावजूद उनके चेहरे पर मुस्कान थी और यही मुस्कान उनके जज्बे की पहचान बन गई.

पीएम मोदी से की मुलाकात

भारतीय महिला टीम मंगलवार को मुंबई से दिल्ली पहुंची थी, जहां पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी उपलब्धियों की सराहना की, लेकिन जैसे ही प्रतिका रावल पूरे आत्मविश्वास के साथ टूटे हुए पैर के साथ वहां पहुंचीं. उनके चेहरे की चमक और मुस्कुराहट उस दर्द को पीछे छोड़ रही थी. पीएम मोदी ने भी इस युवा खिलाड़ी के हौसले की तारीफ करते हुए उनके जज्बे को सलाम किया.

चोट के बावजूद नहीं टूटा हौसला

प्रतिका रावल को लीग चरण में बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान पैर में गंभीर चोट लगी थी. उनकी टखने की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था, जिसके कारण वे नॉकआउट चरण के मुकाबलों में नहीं खेल सकी थी. उनकी जगह शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया, जिन्होंने फाइनल में शानदार प्रदर्शन कर भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई.

हालांकि प्रतिका भले मैदान पर नही थी, लेकिन हर पल ड्रेसिंग रूम से अपने साथियों का मनोबल बढ़ा रही थी. जब भारत ने फाइनल जीता, तो वे व्हीलचेयर पर मैदान में आईं और अपने साथियों के साथ जश्न मनाया.

विश्व कप में किया शानदार प्रदर्शन

विश्व कप 2025 प्रतिका रावल के करियर का सबसे शानदार टूर्नामेंट रहा. उन्होंने 6 पारियों में 308 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 51.33 की रही. जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ 122 रनों की शानदार शतकीय पारी भी शामिल थी. प्रतिका पूरे टूर्नामेंट में चौथी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रही और भारत के लिए स्मृति मंधाना के बाद दूसरे स्थान पर थी. उनकी लगातार पारियों ने भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया.