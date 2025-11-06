हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सप्रतिका रावल टूटे पैर पर प्लास्टर बांधकर पीएम मोदी से मिलने पहुंची, जज्बा देख सब कर रहे तारीफ

प्रतिका रावल टूटे पैर पर प्लास्टर बांधकर पीएम मोदी से मिलने पहुंची, जज्बा देख सब कर रहे तारीफ

भारतीय महिला टीम मंगलवार को मुंबई से दिल्ली पहुंची थी, जहां पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी उपलब्धियों की सराहना की

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 06 Nov 2025 08:24 AM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय टीम बुधवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली. पूरे देश की नज़रें इस ऐतिहासिक पल पर थीं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं टीम की युवा ओपनर प्रतिका रावल, जो टूटी हुई टांग पर प्लास्टर बांधकर भी इस सम्मान के मौके पर पहुंची थी. दर्द से जूझने के बावजूद उनके चेहरे पर मुस्कान थी  और यही मुस्कान उनके जज्बे की पहचान बन गई.

पीएम मोदी से की मुलाकात 

भारतीय महिला टीम मंगलवार को मुंबई से दिल्ली पहुंची थी, जहां पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी उपलब्धियों की सराहना की, लेकिन जैसे ही प्रतिका रावल पूरे आत्मविश्वास के साथ टूटे हुए पैर के साथ वहां पहुंचीं. उनके चेहरे की चमक और मुस्कुराहट उस दर्द को पीछे छोड़ रही थी. पीएम मोदी ने भी इस युवा खिलाड़ी के हौसले की तारीफ करते हुए उनके जज्बे को सलाम किया.

चोट के बावजूद नहीं टूटा हौसला

प्रतिका रावल को लीग चरण में बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान पैर में गंभीर चोट लगी थी. उनकी टखने की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था, जिसके कारण वे नॉकआउट चरण के मुकाबलों में नहीं खेल सकी थी. उनकी जगह शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया, जिन्होंने फाइनल में शानदार प्रदर्शन कर भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई.

हालांकि प्रतिका भले मैदान पर नही थी, लेकिन हर पल ड्रेसिंग रूम से अपने साथियों का मनोबल बढ़ा रही थी. जब भारत ने फाइनल जीता, तो वे व्हीलचेयर पर मैदान में आईं और अपने साथियों के साथ जश्न मनाया.

विश्व कप में किया शानदार प्रदर्शन

विश्व कप 2025 प्रतिका रावल के करियर का सबसे शानदार टूर्नामेंट रहा. उन्होंने 6 पारियों में 308 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 51.33 की रही.  जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ 122 रनों की शानदार शतकीय पारी भी शामिल थी. प्रतिका पूरे टूर्नामेंट में चौथी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रही और भारत के लिए स्मृति मंधाना के बाद दूसरे स्थान पर थी. उनकी लगातार पारियों ने भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया.

Published at : 06 Nov 2025 08:24 AM (IST)
Tags :
Women's World Cup Indian Women's Cricket Team NARENDRA MODI Pratika Rawal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
बिहार
बिहार: 'दुलारचंद यादव भी अपराधी था, अनंत सिंह को फंसाया गया', गिरिराज का बड़ा बयान
'दुलारचंद यादव भी अपराधी था, अनंत सिंह को फंसाया गया', गिरिराज का बड़ा बयान
इंडिया
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के पहले चरण में धारा 126 लागू, जानें क्या-क्या बैन? नहीं तो होगी जेल
बिहार चुनाव के पहले चरण में धारा 126 लागू, जानें क्या-क्या बैन? नहीं तो होगी जेल
क्रिकेट
रोनाल्डो और मेसी की बात कर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने रोहित-विराट को क्या कह दिया, बयान वायरल
रोनाल्डो और मेसी की बात कर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने रोहित-विराट को क्या कह दिया, बयान वायरल
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास के भूतों का हाहाकार
Bihar Election 2025: Khesarilal Yadav के बंगले में चलेगा बुलडोजर?
Bihar Election: 'हाइड्रोजन' फाइल्स का पोस्टमार्टम | Rahul Gandhi | Janhit with Chitra Tripathi
Sandeep Chaudhary: 'हाइड्रोजन बम' फूटा...लोकतंत्र किसने लूटा?
Bihar Election: बिहार में हाइड्रोजन नहीं 'वीडियो बम'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
बिहार
बिहार: 'दुलारचंद यादव भी अपराधी था, अनंत सिंह को फंसाया गया', गिरिराज का बड़ा बयान
'दुलारचंद यादव भी अपराधी था, अनंत सिंह को फंसाया गया', गिरिराज का बड़ा बयान
इंडिया
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के पहले चरण में धारा 126 लागू, जानें क्या-क्या बैन? नहीं तो होगी जेल
बिहार चुनाव के पहले चरण में धारा 126 लागू, जानें क्या-क्या बैन? नहीं तो होगी जेल
क्रिकेट
रोनाल्डो और मेसी की बात कर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने रोहित-विराट को क्या कह दिया, बयान वायरल
रोनाल्डो और मेसी की बात कर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने रोहित-विराट को क्या कह दिया, बयान वायरल
बॉलीवुड
Thamma BO Day 16: बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' का कहर बरकरार, दूसरे बुधवार भी कर डाला करोड़ों का कारोबार, जानें-150 करोड़ी बनने से कितनी दूर
बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' का कहर बरकरार, दूसरे बुधवार भी कर डाला करोड़ों का कारोबार
जनरल नॉलेज
Indian Warships: DRDO और SAIL की किस खास स्टील से बनते हैं भारतीय युद्धपोत? जानें इसकी खासियत
DRDO और SAIL की किस खास स्टील से बनते हैं भारतीय युद्धपोत? जानें इसकी खासियत
जनरल नॉलेज
ये है दुनिया की सबसे संकरी नदी, जिसे एक छलांग में भी कर सकते हैं पार
ये है दुनिया की सबसे संकरी नदी, जिसे एक छलांग में भी कर सकते हैं पार
ट्रेंडिंग
हेलीकॉप्टर के पंखे की हवा से लड़खड़ाए इमरान प्रतापगढ़ी तो मजे लेने लगे यूजर्स; वीडियो वायरल
हेलीकॉप्टर के पंखे की हवा से लड़खड़ाए इमरान प्रतापगढ़ी तो मजे लेने लगे यूजर्स; वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget