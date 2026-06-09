प्रसिद्ध कृष्णा आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की T20I टीम में मोहम्मद सिराज की जगह लेंगे. तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को कार्यभार प्रबंधन (वर्कलोड मैनेजमेंट) के तहत आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टी-20 सीरीज से आराम दिया गया है.

बता दें अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और तीन मैचों की वनडे सीरीज के बाद भारतीय क्रिकेट टीम आयरलैंड दौरे पर जाएगी. हालांकि, आयरलैंड में टीम इंडिया को दो मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. यह एकदम अलग टीम होगी. श्रेयस अय्यर को भारत की टी20 टीम का कप्तान बनाया गया है. यह उनकी पहली अग्निपरीक्षा होगा.

इस टी-20 सीरीज के लिए पहले जो टीम चुनी गई थी वो इस प्रकार थी- श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी.

हालांकि बाद में वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत सिराज को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टी-20 सीरीज से आराम देने की घोषणा हुई. उनकी जगह टीम में शामिल किए गए प्रसिद्ध कृष्णा के टी-20 करियर की बात करें तो उन्होंने कुल 5 मैच खेले हैं और आठ विकेट लिए हैं. उन्होंने इन पांच मैचों में 120 रन बनाए हैं.

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