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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऋतुराज गायकवाड़ ने ठोका ऐतिहासिक शतक, राहुल द्रविड-गौतम गंभीर की बराबरी कर रचा इतिहास

ऋतुराज गायकवाड़ ने ठोका ऐतिहासिक शतक, राहुल द्रविड-गौतम गंभीर की बराबरी कर रचा इतिहास

Ruturaj Gaikwad Century: ऋतुराज गायकवाड़ ने श्रीलंका ए के खिलाफ मैच में सेंचुरी लगाकर एक खास लिस्ट में राहुल द्रविड और गौतम गंभीर की बराबरी कर ली है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Jun 2026 01:37 PM (IST)
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ऋतुराज गायकवाड़ ने श्रीलंका ए के खिलाफ मैच में शतक जड़कर इतिहास रच दिया है. मंगलवार को इंडिया ए के लिए खेलते हुए उन्होंने 112 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. यह लिस्ट-ए करियर में उनका 21वां शतक है. गायकवाड़ ने बहुत संयम से बल्लेबाजी की और शतक पूरा करने तक केवल 9 बाउंड्री लगाईं. श्रीलंका ए के खिलाफ इस मैच में गायकवाड़ ने तिलक वर्मा के साथ शतकीय साझेदारी भी की.

गायकवाड़ ने रचा इतिहास

ऋतुराज गायकवाड़ के लिस्ट-ए करियर का यह कुल 21वां शतक रहा. अब लिस्ट-ए करियर में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में उन्होंने राहुल द्रविड और गौतम गंभीर की बराबरी कर ली है. द्रविड और गंभीर ने भी अपने लिस्ट-ए करियर में 21-21 शतक लगाए थे. इस शतकीय पारी के लिए डगआउट में साथी भारतीय खिलाड़ियों ने गायकवाड़ को स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया.

  • 21 शतक - राहुल द्रविड
  • 21 शतक - गौतम गंभीर
  • 21 शतक - ऋतुराज गायकवाड़

यह ट्राई सीरीज का सबसे पहला मैच है, जिसमें इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए भाग ले रही हैं. आज खेले गए भारत और श्रीलंका के मैच में विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी कोई कमाल नहीं कर पाए, जो केवल 14 रन बनाकर आउट हो गए. तिलक वर्मा ने 60 रन बनाए और प्रियांश आर्य ने भी 32 रनों का योगदान दिया.

भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक (लिस्ट ए)

भारत के लिए लिस्ट-ए करियर में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में ऋतुराज गायकवाड़ बहुत पीछे हैं. लिस्ट-ए क्रिकेट के अंतर्गत वे मैच आते हैं, जो एक दिन में खत्म हो जाएं और इसमें न्यूनतम ओवरों की संख्या 40 होती है. 40-50 ओवरों के मैच को लिस्ट-ए क्रिकेट में गिना जाता है, जिसे आमतौर पर वनडे क्रिकेट भी कह दिया जाता है.

लिस्ट-ए क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक सचिन तेंदुलकर के नाम हैं, जिन्होंने 60 शतक लगाए थे और 59 सेंचुरी के साथ दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं. 37 लिस्ट-ए शतक लगाने वाले रोहित शर्मा तीसरे और भारतीयों की लिस्ट में सौरव गांगुली चौथे स्थान पर हैं.

  • 60 शतक - सचिन तेंदुलकर
  • 59 शतक - विराट कोहली
  • 37 शतक - रोहित शर्मा
  • 31 शतक - सौरव गांगुली 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 09 Jun 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
India A RUTURAJ GAIKWAD IND A Vs SL A
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