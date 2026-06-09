अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में 11 जून से फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने वाला है. इस बार 48 टीमें दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे महंगी ट्रॉफी के लिए आपस में भिड़ेंगी. इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड टूटना तय है लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि क्या फाइनल में सबसे ज्यादा गोल का नया रिकॉर्ड बनेगा ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1930 से खेले जा रहे फुटबॉल के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट के अब तक 22 एडिशन हुए हैं. इनमें सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड पेले, लियोनल मेसी या रोनाल्डो जैसे दिग्गजों के नाम नहीं बल्कि किलियन एमबाप्पे के नाम है.

इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्रांस के इस सुपरस्टार फॉरवर्ड ने अब तक 2 वर्ल्ड कप खेले हैं और दोनों बार उनकी टीम फाइनल में पहुंची है. एमबाप्पे ने दोनों ही फाइनल में स्कोरशीट पर अपना नाम लिखवाया और सबसे ज्यादा 4 गोल के साथ रिकॉर्ड अपने नाम लिखाया है.

इस मामले में उनके बाद दूसरे स्थान पर ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले, वावा (दोनों ब्राजील) और फ्रांस के दिग्गज जिनेदिन जिदान का नाम आता है. इन तीनों खिलाड़ियों ने फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में 3-3 गोल दागे हैं. पेले ने अपने करियर के दौरान बड़े मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया और वर्ल्ड कप फाइनल में भी अपनी छाप छोड़ी. वहीं, वावा ने भी ब्राजील की सफलता में अहम योगदान दिया और फाइनल जैसे बड़े मंच पर गोल दागकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. दूसरी ओर, जिनेदिन जिदान ने अपनी बेहतरीन तकनीक और शानदार खेल के दम पर वर्ल्ड कप फाइनल में तीन गोल करने का कारनामा किया.

वहीं, अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी और ब्राजील के स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप फाइनल में 2-2 गोल किए हैं. मेसी ने 2022 विश्व कप फाइनल में यादगार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. दूसरी तरफ, रोनाल्डो ने 2002 विश्व कप फाइनल में दो गोल दागकर ब्राजील को चैंपियन बनाया था. वर्ल्ड कप फाइनल में गोल करना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला होता है. यही कारण है कि फाइनल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल इन दिग्गजों के नाम फुटबॉल इतिहास में हमेशा सम्मान के साथ लिए जाते हैं.