ऐतिहासिक जीत के करीब बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया पर पारी की हार का खतरा

बांग्लादेश क्रिकेट टीम एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 4 विकेट गंवा दिए हैं और वह अब भी 67 रनों से पीछे है. ऑस्ट्रेलिया पर पारी की हार का खतरा मंडरा रहा है. अगर चौथे दिन कंगारू टीम 67 रन भी नहीं बना सकी, तो यह पहली बार होगा जब बांग्लादेश किसी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को पारी के अंतर से हराएगा.

ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी महज 198 के स्कोर पर सिमट गई थी. दूसरी पारी में भी मेजबान टीम की बल्लेबाजी लय से भटकी हुई नजर आई. तीसरे दिन स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना लिए हैं. कैमरून ग्रीन ने 43 रन बना लिए हैं और एलेक्स कैरी 19 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं.

शर्मनाक हार के करीब बांग्लादेश

तीसरे दिन बांग्लादेश ने 351/6 से अपने स्कोर को आगे बढ़ाया, तब तक उसकी कुल बढ़त 153 रनों की हो चुकी थी.मेहदी हसन लगभग आखिरी तक क्रीज पर टिके रहे और एक छोर संभाले रखा. उन्होंने सुनिश्चित किया कि बांग्लादेश पहली पारी में 400 रनों का आंकड़ा पार करे. तीसरे दिन बांग्लादेश ने अपनी पारी में 75 रन जोड़े. मेहदी हसन ने 65 रनों की जुझारू पारी खेली. बांग्लादेश की पहली पारी 426 रन के स्कोर पर समाप्त हुई और उसने पहली पारी में 228 रनों की विशाल बढ़त हासिल की.

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हार के करीब ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलियाई टीम बहुत बड़ी हार के करीब है. उसके खाते में सिर्फ 6 विकेट बचे हैं, लेकिन वह अब भी 67 रनों से पीछे है. अगर कंगारू टीम को मैच में बने रहना है तो इस पारी में बांग्लादेश को कम से कम 200 या उससे ज्यादा रनों का लक्ष्य देना होगा. डारविन के मरारा क्रिकेट मैदान पर अब तक इतिहास में सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें कभी चौथी पारी में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम नहीं जीती है, लेकिन वे आंकड़े आज से 23-24 साल पहले के हैं.

मौजूदा टेस्ट मुकाबले में स्थिति बहुत अलग है. बांग्लादेश के खिलाड़ी जिस तरह जुझारूपन दिखा रहे हैं, उससे ऑस्ट्रेलिया के लिए 250 रनों का लक्ष्य बचा पाना भी बहुत मुश्किल होगा. मगर बांग्लादेश को 250 का लक्ष्य देने के लिए भी ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 478 के स्कोर तक पहुंचना होगा, जो फिलहाल बहुत मुश्किल लग रहा है.

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