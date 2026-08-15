IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऐतिहासिक जीत के करीब बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया पर पारी की हार का खतरा

ऐतिहासिक जीत के करीब बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया पर पारी की हार का खतरा

Australia vs Bangladesh Highlights: पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया को हराने के बेहद करीब है. ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 4 विकेट खो दिए हैं और वह अब भी 67 रनों से पीछे है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 15 Aug 2026 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश क्रिकेट टीम एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 4 विकेट गंवा दिए हैं और वह अब भी 67 रनों से पीछे है. ऑस्ट्रेलिया पर पारी की हार का खतरा मंडरा रहा है. अगर चौथे दिन कंगारू टीम 67 रन भी नहीं बना सकी, तो यह पहली बार होगा जब बांग्लादेश किसी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को पारी के अंतर से हराएगा.

ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी महज 198 के स्कोर पर सिमट गई थी. दूसरी पारी में भी मेजबान टीम की बल्लेबाजी लय से भटकी हुई नजर आई. तीसरे दिन स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना लिए हैं. कैमरून ग्रीन ने 43 रन बना लिए हैं और एलेक्स कैरी 19 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं.

शर्मनाक हार के करीब बांग्लादेश

तीसरे दिन बांग्लादेश ने 351/6 से अपने स्कोर को आगे बढ़ाया, तब तक उसकी कुल बढ़त 153 रनों की हो चुकी थी.मेहदी हसन लगभग आखिरी तक क्रीज पर टिके रहे और एक छोर संभाले रखा. उन्होंने सुनिश्चित किया कि बांग्लादेश पहली पारी में 400 रनों का आंकड़ा पार करे. तीसरे दिन बांग्लादेश ने अपनी पारी में 75 रन जोड़े. मेहदी हसन ने 65 रनों की जुझारू पारी खेली. बांग्लादेश की पहली पारी 426 रन के स्कोर पर समाप्त हुई और उसने पहली पारी में 228 रनों की विशाल बढ़त हासिल की.

यह भी पढ़ें: गौतम गंभीर के सपोर्ट में उतरा भारत को 2011 का वर्ल्ड कप जिताने वाला कोच

हार के करीब ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलियाई टीम बहुत बड़ी हार के करीब है. उसके खाते में सिर्फ 6 विकेट बचे हैं, लेकिन वह अब भी 67 रनों से पीछे है. अगर कंगारू टीम को मैच में बने रहना है तो इस पारी में बांग्लादेश को कम से कम 200 या उससे ज्यादा रनों का लक्ष्य देना होगा. डारविन के मरारा क्रिकेट मैदान पर अब तक इतिहास में सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें कभी चौथी पारी में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम नहीं जीती है, लेकिन वे आंकड़े आज से 23-24 साल पहले के हैं.

मौजूदा टेस्ट मुकाबले में स्थिति बहुत अलग है. बांग्लादेश के खिलाड़ी जिस तरह जुझारूपन दिखा रहे हैं, उससे ऑस्ट्रेलिया के लिए 250 रनों का लक्ष्य बचा पाना भी बहुत मुश्किल होगा. मगर बांग्लादेश को 250 का लक्ष्य देने के लिए भी ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 478 के स्कोर तक पहुंचना होगा, जो फिलहाल बहुत मुश्किल लग रहा है.

यह भी पढ़ें:

श्रीलंकाई गेंदबाज ने जानबूझकर मारी यशस्वी जायसवाल को टक्कर? रन आउट पर हुआ विवाद

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 15 Aug 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Australia Vs Bangladesh BAN Vs AUS Hasan Mahmud
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ऐतिहासिक जीत के करीब बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया पर पारी की हार का खतरा
ऐतिहासिक जीत के करीब बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया पर पारी की हार का खतरा
क्रिकेट
LIVE: दूसरे सेशन का खेल शुरू, राहुल और पडिक्कल क्रीज पर मौजूद
LIVE: दूसरे सेशन का खेल शुरू, राहुल और पडिक्कल क्रीज पर मौजूद
क्रिकेट
श्रीलंकाई गेंदबाज ने जानबूझकर मारी यशस्वी जायसवाल को टक्कर? रन आउट पर हुआ विवाद
श्रीलंकाई गेंदबाज ने जानबूझकर मारी यशस्वी जायसवाल को टक्कर? रन आउट पर हुआ विवाद
क्रिकेट
गौतम गंभीर के सपोर्ट में उतरा भारत को 2011 का वर्ल्ड कप जिताने वाला कोच
गौतम गंभीर के सपोर्ट में उतरा भारत को 2011 का वर्ल्ड कप जिताने वाला कोच
Advertisement

वीडियोज

Awarapan 2 के Poster पर Plagiarism का आरोप, Emraan Hashmi की फिल्म की Homeland से तुलना
Elvish Yadav का Bollywood में बड़ा कदम, 2 फिल्मों में आएंगे नजर; Malamaal Weekly 2 की भी चर्चा
51 साल, 51 कहानियां | Sholay | ABP News
Sansani | Crime News: रफ्तार की रानी...मौत का 'मिस्ट्री मैन'!
Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सीएम विजय ने फहराया तिरंगा, पहली पंक्ति में दिखीं तृषा
सीएम विजय ने फहराया तिरंगा, पहली पंक्ति में दिखीं तृषा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकारी नौकरियों में 99% घोटाला', रामदेव बोले- देश में बड़े आंदोलन...
'सरकारी नौकरियों में 99% घोटाला', रामदेव बोले- देश में बड़े आंदोलन...
क्रिकेट
श्रीलंकाई गेंदबाज ने जानबूझकर मारी यशस्वी जायसवाल को टक्कर? रन आउट पर हुआ विवाद
श्रीलंकाई गेंदबाज ने जानबूझकर मारी यशस्वी जायसवाल को टक्कर? रन आउट पर हुआ विवाद
बॉलीवुड
इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ का भौकाल, पहले ही दिन बनाए 8 बड़े रिकॉर्ड्स
इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ का भौकाल, पहले ही दिन बनाए 8 बड़े रिकॉर्ड्स
इंडिया
खरगे ने फहराया तिरंगा, राहुल गांधी बोले- 'हर हाल में लोकतंत्र...'
खरगे ने फहराया तिरंगा, राहुल गांधी बोले- 'हर हाल में लोकतंत्र...'
इंडिया
PM मोदी ने लाल किले पर पहनी 'राजस्थानी पगड़ी, बंधेज का साफा क्यों है खास?
PM मोदी ने लाल किले पर पहनी 'राजस्थानी पगड़ी, बंधेज का साफा क्यों है खास?
ट्रेंडिंग
Little Girl Viral Video: आर्मी यूनिफॉर्म में आतंकी मारने की जिद, बच्ची का वीडियो वायरल
आर्मी यूनिफॉर्म में आतंकी मारने की जिद, बच्ची का वीडियो वायरल
ऑटो
SUV से मुकाबले में सेडान की वापसी? आंकड़े दे रहे बड़ा संकेत
SUV से मुकाबले में सेडान की वापसी? आंकड़े दे रहे बड़ा संकेत
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
ABP NEWS
प्रधान मंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया; 'जय हिंद' के नारे गूंज उठे।
प्रधान मंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया; 'जय हिंद' के नारे गूंज उठे।
ABP NEWS
आज़ादी के दिन के समारोह में पहली बार 'वंदे मातरम' गूंजा।
आज़ादी के दिन के समारोह में पहली बार 'वंदे मातरम' गूंजा।
Embed widget