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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदुनिया के 3 सबसे अमीर क्रिकेटर, नेटवर्थ कर देगी हैरान

दुनिया के 3 सबसे अमीर क्रिकेटर, नेटवर्थ कर देगी हैरान

सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर हैं. विराट कोहली दूसरे और एमएस धोनी तीसरे स्थान पर हैं. तीनों भारतीय खिलाड़ियों की नेटवर्थ 100 मिलियन डॉलर से अधिक है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 05 Aug 2026 10:37 AM (IST)
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क्रिकेट दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय खेल है. लेकिन अब यह सिर्फ खेल ही नहीं, बल्कि करोड़ों और अरबों रुपये की इंडस्ट्री बन चुका है. दुनिया के कई दिग्गज क्रिकेटरों ने मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया. इसके साथ ही विज्ञापनों, बिजनेस और निवेश के जरिए भी बेशुमार दौलत भी कमाई है. सबसे खास बात यह है कि दुनिया के तीन सबसे अमीर क्रिकेटरों की सूची में भारतीय खिलाड़ी शीर्ष पर काबिज हैं. आइए जानते हैं कि कौन हैं ये खिलाड़ी और उनकी कमाई के सबसे बड़े सोर्स क्या हैं.

इस लिस्ट में वे क्रिकेटर शामिल हैं, जो अपनी कमाई से अरबपति बने हैं. अजय जडेजा भी सबसे अमीर क्रिकेटरों की सूची में आते हैं, लेकिन उन्हें पैसा विरासत में मिला है, जबकि विराट, सचिन और धोनी ने क्रिकेट करियर, बिजनेस इन्वेस्टमेंट और अन्य तरीकों से अपनी नेट वर्थ में कई सारे 'जीरो' जोड़े हैं.

1. सचिन तेंदुलकर

भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज और क्रिकेट जगत के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर इस सूची में पहले नंबर पर हैं. उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 170 मिलियन डॉलर यानी 1400 करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है. 2013 में सचिन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था लेकिन उसके बाद भी उनकी कमाई लगातार बढ़ती रही है. उनके प्रमुख इंकम सोर्स की बात करे तो वे ब्रांड एंडोर्समेंट, स्पोर्ट्स अकादमियां, रेस्टोरेंट, स्टार्टअप्स में निवेश और अन्य बिजनेस वेंचर्स हैं. इसके अलावा वह आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के मेंटोर भी हैं.

2. विराट कोहली 

भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली लगभग 127 मिलियन डॉलर यानी 1050 करोड़ रुपये से अधिक की नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर हैं. वह मौजूदा समय में दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड्स में भी गिने जाते हैं. उनकी इंकम क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट, विज्ञापन, सोशल मीडिया, फैशन ब्रांड One8 और Wrogn समेत कई बिजनेस वेंचर्स से आती हैं. इसके अलावा मुंबई और गुरुग्राम में उनकी लग्जरी प्रॉपर्टी भी उनकी संपत्ति का अहम हिस्सा है.

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3. एमएस धोनी

पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी करीब 123 मिलियन डॉलर यानी 1000 करोड़ रुपये से अधिक की नेटवर्थ के साथ तीसरे स्थान पर हैं. क्रिकेट के अलावा वह खेती, फिटनेस चेन, प्रोडक्शन हाउस, टेक स्टार्टअप्स और कई अन्य कारोबार से जुड़े हैं. वह कई बड़ी कंपनियों के ब्रांड एंबेसडर भी हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद आईपीएल में उनकी लोकप्रियता और कमाई लगातार बनी हुई है.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 05 Aug 2026 10:37 AM (IST)
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