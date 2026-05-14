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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सPakistan Cricket: ‘अच्छा आदमी’ बना पाकिस्तान की हार की वजह, शान मसूद पर भड़के शोएब अख्तर

Pakistan Cricket: ‘अच्छा आदमी’ बना पाकिस्तान की हार की वजह, शान मसूद पर भड़के शोएब अख्तर

शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान को 11वीं टेस्ट हार मिली, जिसके बाद शोएब अख्तर ने उनकी कप्तानी पर गंभीर सवाल उठाए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 14 May 2026 07:54 AM (IST)
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पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस समय टेस्ट क्रिकेट में बेहद खराब दौर से गुजर रही है. बांग्लादेश के खिलाफ ढाका टेस्ट में मिली हार के बाद टीम की कप्तानी और प्रदर्शन दोनों सवालों के घेरे में हैं. इस बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने टेस्ट कप्तान शान मसूद पर तीखा हमला बोला है. शोएब अख्तर ने शान मसूद को “अच्छा आदमी” बताते हुए कहा कि सिर्फ अच्छे इंसान होने से कोई सफल कप्तान नहीं बन जाता. उन्होंने दावा किया कि शान मसूद मैदान पर कप्तानी के दौरान कोई प्रभाव नहीं छोड़ते और कई बार उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या करना है.

ढाका टेस्ट में पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ 104 रन से हार का सामना करना पड़ा. यह शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान की 11वीं टेस्ट हार रही. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने सिर्फ 15 टेस्ट मैचों में कप्तानी करते हुए यह रिकॉर्ड बना दिया है.

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शान मसूद ने साल 2023 में पाकिस्तान टेस्ट टीम की कमान संभाली थी. शुरुआत में उनसे टीम को नई दिशा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे बिल्कुल उलटे दिखाई दिए. लगातार हार के कारण अब उनकी कप्तानी पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. अगर पाकिस्तान के सबसे ज्यादा टेस्ट हारने वाले कप्तानों की बात करें तो मिस्बाह उल हक इस सूची में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 56 टेस्ट मैचों में 19 हार झेली थी.

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वहीं इंजमाम उल हक ने 31 टेस्ट में 11 मुकाबले गंवाए थे. शान मसूद ने इंजमाम के इस रिकॉर्ड की बराबरी सिर्फ 15 टेस्ट में ही कर ली है. पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है. ऐसे में अगर हार का सिलसिला जारी रहता है तो शान मसूद जल्द ही पाकिस्तान क्रिकेट के कई नकारात्मक रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं.

Published at : 14 May 2026 07:54 AM (IST)
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Bangladesh Vs Pakistan Shan Masood Dhaka Test SHOAIB AKHTAR TEST CRICKET PAKISTAN CRICKET Shan Masood Captaincy
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