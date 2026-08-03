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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सपाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने रच दिया इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड

पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने रच दिया इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए 150 इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड बनाया. वह इमरान खान और मिस्बाह-उल-हक के खास क्लब में शामिल हो गए.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 03 Aug 2026 11:31 AM (IST)
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वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने अपने करियर की एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जा रहा यह मुकाबला बतौर कप्तान उनका 150वां इंटरनेशनल मैच है. इसके साथ ही बाबर पाकिस्तान के लिए 150 या उससे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. बाबर आजम से पहले पाकिस्तान के लिए सिर्फ इमरान खान और मिस्बाह-उल-हक ही 150 से ज्यादा इंटरनेशनल मुकाबलों में कप्तानी कर चुके थे. इमरान खान ने 187 मैचों में पाकिस्तान की कमान संभाली थी, जबकि मिस्बाह-उल-हक ने 151 मैचों में टीम का नेतृत्व किया था. अब बाबर भी इस खास सूची का हिस्सा बन गए हैं.

सीरीज बचाने की बड़ी चुनौती

पाकिस्तान की टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-1 से पिछड़ी हुई है. पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने उसे 90 रन से हराकर बढ़त बना ली थी. ऐसे में सीरीज बराबर करने के लिए पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी.

दूसरे कार्यकाल की शुरुआत नहीं रही अच्छी

शान मसूद के कप्तानी छोड़ने के बाद बाबर आजम ने एक बार फिर पाकिस्तान की टेस्ट टीम की कमान संभाली है. हालांकि उनका दूसरा कार्यकाल जीत के साथ शुरू नहीं हुआ, क्योंकि पहले टेस्ट में टीम को हार का सामना करना पड़ा. अब दूसरे टेस्ट में बाबर के पास टीम को जीत दिलाकर शानदार वापसी करने का मौका है.

दो रिकॉर्ड पर भी नजर

बाबर आजम बतौर कप्तान अपने 150वें इंटरनेशनल मैच को यादगार बनाना चाहेंगे. अगर वह इस मुकाबले में बड़ी पारी खेलते हैं और पाकिस्तान को जीत दिलाने में सफल रहते हैं, तो वह न सिर्फ अपनी कप्तानी के इस खास मुकाम को यादगार बनाएंगे, बल्कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड की सूची में भी आगे बढ़ सकते हैं.

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बाबर की कप्तानी में PAK की जीत

पाकिस्तान ने बाबर आजम की कप्तानी में कुल 84 मुकाबले जीते हैं. बाबर को साल 2019 में पहली बार कप्तानी की कमान मिली. उन्होंने तीन फॉर्मैट में कप्तानी की जिसमें 85 टी20 इंटरनेशनल, 443 वनडे इंटरनेशनल और 22 टेस्ट मैच शामिल है. 

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 03 Aug 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Babar Azam Imran Khan Misbah-ul-Haq
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