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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026मार्करम बनेंगे LSG के नए कप्तान? IPL 2027 से पहले कप्तानी पर खुद दिया जवाब

मार्करम बनेंगे LSG के नए कप्तान? IPL 2027 से पहले कप्तानी पर खुद दिया जवाब

Aiden Markram on LSG Captaincy: ऋषभ पंत लखनऊसुपर जायंट्स का साथ छोड़ चुके हैं. एडन मार्करम से LSG की कप्तानी के बारे में सवाल पूछा गया, जानिए उन्होंने क्या जवाब दिया?

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 03 Aug 2026 10:41 AM (IST)
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IPL 2027 में एक बहुत बड़ा बदलाव होना तय है, जो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से होगा. दरअसल आईपीएल 2026 में LSG के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद ऋषभ पंत ने कप्तानी छोड़ दी थी. कुछ दिन बाद ही अपडेट आया कि पंत दिल्ली कैपिटल्स में वापस चले गए हैं. इस ट्रेड डील के तहत कुलदीप यादव दिल्ली छोड़कर लखनऊ टीम में चले गए हैं. अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगले सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी कौन करेगा?

LSG की टीम में एडन मार्करम और निकोलस पूरन जैसे अनुभवी बल्लेबाज हैं, जो कप्तानी का भी एक बढ़िया विकल्प हो सकते हैं. मार्करम अभी दक्षिण अफ्रीका की टी20 टीम के कप्तान भी हैं. उनसे हाल ही में पूछा गया कि अगले सीजन लखनऊ टीम की कप्तानी संभालने पर उनका क्या विचार है?

क्या एडन मार्करम बनेंगे कप्तान?

ईएसपीएन क्रिकइन्फो के अनुसार एडन मार्करम ने कप्तानी के सवाल पर कहा, "मुझे कोई आइडिया नहीं है. वे जिसे कप्तानी के लिए सर्वोत्तम समझते हैं उसे चुन सकते हैं. वहां हमारी टीम में कई क्वालिटी लीडर मौजूद हैं, इसलिए मैं इस विषय को लेकर ज्यादा परेशान नहीं हूं. जिसे भी कप्तानी मिलेगी, मुझे उम्मीद है कि वह पूरी मेहनत के साथ यह जिम्मेदारी संभालेगा."

एडन मार्करम ने IPL में कभी लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी नहीं की है, लेकिन वो अन्य लीगों में LSG फ्रेंचाइजी की टीमों को लीड कर रहे हैं. SA20 में मार्करम डरबन सुपर जायंट्स टीम के कप्तान हैं, वहीं द हंड्रेड लीग में मैंचेस्टर सुपर जायंट्स की कप्तानी कर रहे हैं.

LSG का स्क्वाड

एडन मार्करम, अब्दुल समद, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, जोश इंग्लिस, मुकुल चौधरी, मैथ्यू ब्रीट्जके, एनरिक नॉर्टजे, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, आवेश खान, कुलदीप यादव, दिग्वेश राठी, मयंक यादव, एम सिद्धार्थ, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, प्रिंस यादव, नमन तिवारी, अर्शिन कुलकर्णी, आयुष बडोनी, जॉर्ज लिंडे, शहबाज अहमद

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 03 Aug 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
Aiden Markram LSG LUCKNOW SUPER GIANTS IPL 2027
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