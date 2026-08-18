Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सजडेजा के टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 350 विकेट पूरे, सिर्फ 4 खिलाड़ी कर पाए हैं ऐसा

जडेजा के टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 350 विकेट पूरे, सिर्फ 4 खिलाड़ी कर पाए हैं ऐसा

टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में लगातार शानदार प्रदर्शन करना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता. यही वजह है कि क्रिकेट इतिहास में कुछ ही ऑलराउंडर ऐसे हुए हैं.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 18 Aug 2026 01:23 PM (IST)
Preferred Sources

टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में लगातार शानदार प्रदर्शन करना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता. यही वजह है कि क्रिकेट इतिहास में कुछ ही ऑलराउंडर ऐसे हुए हैं, जिन्होंने दोनों विभागों में लंबे समय तक अपना दबदबा कायम रखा. भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अब इसी खास क्लब में अपनी जगह बना ली है. जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 350 विकेट पूरे कर एक बेहद खास उपलब्धि हासिल की.

वह दुनिया के सिर्फ चौथे क्रिकेटर हैं, जिन्होंने टेस्ट करियर में कम से कम 4000 रन बनाने के साथ 350 विकेट भी हासिल किए हैं. इस खास सूची में जडेजा से पहले कपिल देव, डेनियल विटोरी और इयान बॉथम जैसे दिग्गज ऑलराउंडर शामिल हैं.

कपिल देव के नाम शानदार आंकड़े

इस क्लब में भारत के महान ऑलराउंडर कपिल देव का नाम सबसे ऊपर आता है. उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 131 मुकाबले खेले और 5248 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 8 शतक निकले. गेंदबाजी में भी कपिल का प्रदर्शन शानदार रहा और उन्होंने 434 विकेट अपने नाम किए. कपिल लंबे समय तक भारतीय टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज और उपयोगी बल्लेबाज रहे. उनकी ऑलराउंड क्षमता ने उन्हें भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर्स में शामिल किया.

विटोरी और बॉथम भी खास क्लब का हिस्सा

न्यूजीलैंड के महान ऑलराउंडर डेनियल विटोरी ने भी इस उपलब्धि को हासिल किया. उन्होंने 113 टेस्ट मैचों में 4531 रन बनाए और गेंदबाजी में 362 विकेट चटकाए. विटोरी ने अपने करियर की शुरुआत मुख्य रूप से स्पिन गेंदबाज के तौर पर की थी, लेकिन समय के साथ वह उपयोगी बल्लेबाज भी बन गए. इंग्लैंड के इयान बॉथम भी इस सूची में शामिल हैं. बॉथम ने 102 टेस्ट मुकाबलों में 5200 रन बनाए और 383 विकेट हासिल किए. उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 14 शतक भी दर्ज हैं. वह अपने दौर के सबसे प्रभावशाली ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं.

यह भी पढ़ें- सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट का ये 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!

जडेजा ने दिग्गजों के क्लब में बनाई जगह

अब रवींद्र जडेजा भी इन दिग्गजों की सूची का हिस्सा बन चुके हैं. उन्होंने 90वें टेस्ट के दौरान 4000 रन का आंकड़ा पार किया और इसके बाद 350 विकेट पूरे कर इस खास उपलब्धि को हासिल किया. जडेजा ने अपने करियर में एक गेंदबाज के साथ-साथ भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में भी खुद को साबित किया है. बाएं हाथ की स्पिन, सटीक लाइन-लेंथ और बल्लेबाजी में तेजी से रन बनाने की क्षमता उन्हें खास बनाती है. इसके अलावा मैदान पर उनकी शानदार फील्डिंग भी टीम के लिए अतिरिक्त फायदा देती है.

4000 से ज्यादा रन और 350 विकेट का यह आंकड़ा जडेजा के टेस्ट करियर की निरंतरता और ऑलराउंड क्षमता को दिखाता है. वह अब कपिल देव, विटोरी और बॉथम जैसे दिग्गजों के साथ उस खास क्लब में शामिल हो चुके हैं.

यह भी पढ़ें- दूसरी पारी में टीम इंडिया को बनाने हैं सिर्फ 164 रन, फिर जीत पक्की!

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
Read More
Published at : 18 Aug 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Ravindra Jadeja CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
जडेजा के टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 350 विकेट पूरे, सिर्फ 4 खिलाड़ी कर पाए हैं ऐसा
जडेजा के टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 350 विकेट पूरे, सिर्फ 4 खिलाड़ी कर पाए हैं ऐसा
स्पोर्ट्स
भारत-श्रीलंका पहले टेस्ट से सामने आई भयानक तस्वीर, दिग्गज खिलाड़ी अस्पताल में भर्ती
भारत-श्रीलंका पहले टेस्ट से सामने आई भयानक तस्वीर, दिग्गज खिलाड़ी अस्पताल में भर्ती
स्पोर्ट्स
IND vs SL 1st Test Day 4 Live: भारत की बढ़त 300 के पार, भयंकर संकट में मेजबान श्रीलंका
LIVE: भारत की बढ़त 300 के पार, भयंकर संकट में मेजबान श्रीलंका
स्पोर्ट्स
कितने अमीर हैं LSG टीम के मालिक संजीव गोयनका? नेटवर्थ उड़ा देगी होश
कितने अमीर हैं LSG टीम के मालिक संजीव गोयनका? नेटवर्थ उड़ा देगी होश
Advertisement

वीडियोज

Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सरकार के एक्शन के बाद झुका Meta! CSAM कंटेंट हटाया
सरकार के एक्शन के बाद झुका Meta! CSAM कंटेंट हटाया
महाराष्ट्र
कांग्रेस के वंदेमातरम् वाले वीडियो पर कंगना रनौत का तंज, 'पाकिस्तान वाले भी...'
कांग्रेस के वंदेमातरम् वाले वीडियो पर कंगना रनौत का तंज, 'पाकिस्तान वाले भी...'
क्रिकेट
कितने अमीर हैं LSG टीम के मालिक संजीव गोयनका? नेटवर्थ उड़ा देगी होश
कितने अमीर हैं LSG टीम के मालिक संजीव गोयनका? नेटवर्थ उड़ा देगी होश
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
इंडिया
अमित मालवीय को BJP देनी वाली है कुछ और जिम्मेदारी? समीकरण समझें
अमित मालवीय को BJP देनी वाली है कुछ और जिम्मेदारी? समीकरण समझें
इंडिया
विनोद तावड़े बने यूपी बीजेपी के प्रभारी, गुजरात और पंजाब में किसे कमान?
विनोद तावड़े बने यूपी बीजेपी के प्रभारी, गुजरात और पंजाब में किसे कमान?
ट्रैवल
Monsoon Trekking: पहाड़ों में ट्रेकिंग का है प्लान? मानसून में गलती से भी न जाएं यहां
पहाड़ों में ट्रेकिंग का है प्लान? मानसून में गलती से भी न जाएं यहां
ट्रेंडिंग
Crocodile Enters House Video Viral: घर के अंदर अचानक पहुंचा आदमखोर हैवान, दहशत में यूजर्स
घर के अंदर अचानक पहुंचा आदमखोर हैवान, दहशत में यूजर्स
ABP NEWS
भगत सिंह को सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया, वीडियो वायरल हुआ।
भगत सिंह को सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
एक युवक बस के नीचे आने से बाल-बाल बचा।
एक युवक बस के नीचे आने से बाल-बाल बचा।
ABP NEWS
जाली के पार साहसी छलांग, पुलिस ने निगरानी बढ़ाई।
जाली के पार साहसी छलांग, पुलिस ने निगरानी बढ़ाई।
ABP NEWS
ओवैसी के ट्वीट में मौजूद वीडियो के पीछे की सच्चाई यह है कि यह एक सिक्योरिटी टेस्ट था।
ओवैसी के ट्वीट में मौजूद वीडियो के पीछे की सच्चाई यह है कि यह एक सिक्योरिटी टेस्ट था।
ABP NEWS
आपने पहले ऐसा दमदार पुलिस अफ़सर नहीं देखा होगा!
आपने पहले ऐसा दमदार पुलिस अफ़सर नहीं देखा होगा!
Embed widget