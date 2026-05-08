बुरी तरह हारी दिल्ली, KKR ने 34 गेंद पहले चेज किया टारगेट, फिन एलन ने शतक जड़ रचा इतिहास

कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया है. यह IPL 2026 सीजन में कोलकाता टीम की लगातार चौथी जीत है और उसने अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को कायम रखा है. बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खेलने आए फिन एलन ने 100 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलकर इतिहास रच दिया. दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 142 रन बनाए थे, जवाब में कोलकाता की टीम ने 34 गेंद पहले ही टारगेट चेज कर दिया.

फिन एलन ने रचा इतिहास

फिन एलन ने छक्का लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलाई. उन्होंने 47 गेंद में अपना शतक पूरा किया, जो IPL के इतिहास में कोलकाता के लिए सबसे तेज शतक है. केकेआर के लिए शतक लगाने वाले फिन एलन केवल चौथे बल्लेबाज हैं. उनसे पहले केवल ब्रेंडन मैककुलम, वेंकतेश अय्यर और सुनील नरेन ही कोलकाता टीम के लिए शतक लगा सके हैं.

47 गेंद - फिन एलन

49 गेंद - सुनील नरेन

49 गेंद - वेंकटेश अय्यर

53 गेंद - ब्रेंडन मैक्कुलम

फिन एलन 47 गेंद में 100 रन बनाकर नाबाद लौटे और इस तूफानी पारी में 5 चौके और 10 छक्के लगाए. एलन ने 80 रन तो बाउंड्री से ही बना दिए. एक समय एलन 34 गेंद में 53 रन बनाकर खेल रहे थे. अपनी पारी के आखिरी 47 रन बनाने में उन्होंने केवल 13 गेंद ली.

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KKR का जीत का चौका

ये वही कोलकाता नाइट राइडर्स है, जो सीजन के पहले 6 मुकाबलों में एक भी नहीं जीत पाई थी. मगर अब कोलकाता ने जीत का चौका लगा दिया है, जिससे उसके 10 मैचों में 9 अंक हो गए हैं. केकेआर अब भी बिना किसी पर निर्भर रहे आसानी से प्लेऑफ का टिकट कटा सकती है. क्योंकि अगले चारों मैच जीतकर वह 17 अंकों तक पहुंच सकती है.

दिल्ली कैपिटल्स के लिए पथुम निसांका ने 50 रन और आशुतोष शर्मा ने 39 रनों का योगदान दिया था. मगर यह स्कोर डिफेंड करने लायक तो कतई नहीं था. अक्षर पटेल और लुंगी एनगिडी को छोड़ दिल्ली के सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई.

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