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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026बुरी तरह हारी दिल्ली, KKR ने 34 गेंद पहले चेज किया टारगेट, फिन एलन ने शतक जड़ रचा इतिहास

बुरी तरह हारी दिल्ली, KKR ने 34 गेंद पहले चेज किया टारगेट, फिन एलन ने शतक जड़ रचा इतिहास

DC vs KKR Highlights: IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की. फिन एलन ने सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 May 2026 10:48 PM (IST)
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कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया है. यह IPL 2026 सीजन में कोलकाता टीम की लगातार चौथी जीत है और उसने अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को कायम रखा है. बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खेलने आए फिन एलन ने 100 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलकर इतिहास रच दिया. दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 142 रन बनाए थे, जवाब में कोलकाता की टीम ने 34 गेंद पहले ही टारगेट चेज कर दिया.

फिन एलन ने रचा इतिहास

फिन एलन ने छक्का लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलाई. उन्होंने 47 गेंद में अपना शतक पूरा किया, जो IPL के इतिहास में कोलकाता के लिए सबसे तेज शतक है. केकेआर के लिए शतक लगाने वाले फिन एलन केवल चौथे बल्लेबाज हैं. उनसे पहले केवल ब्रेंडन मैककुलम, वेंकतेश अय्यर और सुनील नरेन ही कोलकाता टीम के लिए शतक लगा सके हैं.

  • 47 गेंद - फिन एलन
  • 49 गेंद - सुनील नरेन
  • 49 गेंद - वेंकटेश अय्यर
  • 53 गेंद - ब्रेंडन मैक्कुलम

फिन एलन 47 गेंद में 100 रन बनाकर नाबाद लौटे और इस तूफानी पारी में 5 चौके और 10 छक्के लगाए. एलन ने 80 रन तो बाउंड्री से ही बना दिए. एक समय एलन 34 गेंद में 53 रन बनाकर खेल रहे थे. अपनी पारी के आखिरी 47 रन बनाने में उन्होंने केवल 13 गेंद ली.

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KKR का जीत का चौका

ये वही कोलकाता नाइट राइडर्स है, जो सीजन के पहले 6 मुकाबलों में एक भी नहीं जीत पाई थी. मगर अब कोलकाता ने जीत का चौका लगा दिया है, जिससे उसके 10 मैचों में 9 अंक हो गए हैं. केकेआर अब भी बिना किसी पर निर्भर रहे आसानी से प्लेऑफ का टिकट कटा सकती है. क्योंकि अगले चारों मैच जीतकर वह 17 अंकों तक पहुंच सकती है.

दिल्ली कैपिटल्स के लिए पथुम निसांका ने 50 रन और आशुतोष शर्मा ने 39 रनों का योगदान दिया था. मगर यह स्कोर डिफेंड करने लायक तो कतई नहीं था. अक्षर पटेल और लुंगी एनगिडी को छोड़ दिल्ली के सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 08 May 2026 10:36 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals DC KKR KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL HIGHLIGHTS IPL 2026
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