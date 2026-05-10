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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 से बाहर हुई मुंबई इंडियंस, अंतिम गेंद पर RCB की रोमांचक जीत, क्रुणाल पांड्या चमके

IPL 2026 से बाहर हुई मुंबई इंडियंस, अंतिम गेंद पर RCB की रोमांचक जीत, क्रुणाल पांड्या चमके

RCB vs MI Highlights: मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने मुंबई को अंतिम गेंद पर 2 विकेट से हराया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 10 May 2026 11:59 PM (IST)
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है. बेंगलुरू ने अंतिम गेंद पर रोमांचक जीत दर्ज की. इस जीत ने RCB की टीम को पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंचा दिया है, जो प्लेऑफ का दरवाजा खटखटा रही है. क्रुणाल पांड्या ने 73 रन की मैच जिताऊ पारी खेल बेंगलुरू की जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया. यह मुकाबला हारने के बाद मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है. 

अंतिम गेंद पर जीती RCB

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को आखिरी 2 ओवर में 18 रन बनाने थे. 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 3 रन दिए, जिससे मैच का रुख मुंबई की तरफ पलट गया था. अंतिम ओवर में राज बावा गेंदबाजी करने आए, जिन्हें 15 रन बचाने थे. पहली गेंद वाइड और दूसरी नो-बॉल, मुंबई के लिए सबकुछ खराब जा रहा था. फ्री-हिट पर रोमारियो शेफर्ड बड़ा हिट नहीं लगा पाए और केवल एक रन बना पाए. राज बावा ने वाइड कर दी, जिसपर बेंगलुरू के बल्लेबाजों ने सिंगल रन भागा, जो चेजिंग टीम के लिए तोहफा स्वरूप था.

दूसरी ऑफिशियल गेंद वाइड और उसके बाद तीसरी गेंद पर शेफर्ड आउट हो गए. पासा फिर से मुंबई की तरफ लुढ़क गया था. राज बावा फिर से गलती करते हुए वाइड दे बैठे. शेफर्ड के आउट होने से आरसीबी की जीत की उम्मीदों को झटका लगा था, वे उम्मीदें तब वापस लौट आईं जब भुवनेश्वर कुमार ने छक्का जड़ दिया. अगली गेंद पर भुवनेश्वर ने एक रन लिया.

हालात ऐसे थे कि RCB को जीत के लिए एक गेंद में 2 रन बनाने थे. सुपर ओवर की पूरी संभावना बनी हुई थी और सामने युवा खिलाड़ी रसिख डार सलाम थे. अंतिम गेंद पर रसिख डार ने 2 रन भागकर RCB की जीत सुनिश्चित की.

यह भी पढ़ें: IPL 2026 से बाहर लखनऊ, कप्तान ऋषभ पंत ने किसे ठहराया CSK से हार का जिम्मेदार?

मुंबई इंडियंस IPL 2026 से बाहर

लखनऊ सुपर जायंट्स के बाद मुंबई इंडियंस IPL 2026 के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली दूसरी टीम बन गई है. मुंबई के 11 मैचों में केवल 6 अंक हैं और वह अब अधिकतम 12 अंकों तक जा सकती है, जो प्लेऑफ क्वालीफिकेशन के लिए नाकाफी रहेंगे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 10 May 2026 11:45 PM (IST)
Tags :
Krunal Pandya LSG RCB Vs LSG RCB IPL HIGHLIGHTS IPL 2026
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