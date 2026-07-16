लियोनेल मेसी का ये आखिरी विश्व कप है, जिसे जीतने के वह बेहद करीब आ गए हैं. आज हुए दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया, जबकि टाइम खत्म होने से 6 मिनट पहले अर्जेंटीना 0-1 से पिछड़ी हुई थी. बेशक इस रोमांचक मुकाबले में मेसी ने कोई गोल नहीं दागा, लेकिन दोनों गोल में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और उन्हें इस जीत का हीरो कहा जा रहा है.

अर्जेंटीना जब 0-1 से पिछड़ी हुई थी, तब 85वें मिनट में उनके लिए एंजो फर्नाडीज ने पहला गोल दागकर स्कोर बराबर किया. इसमें में भी लियोनेल मेसी ने मदद की थी, उन्होंने गेंद बनाई और इसमें अर्जेंटीना के अन्य खिलाड़ियों का भी अच्छा तालमेल देखने को मिला. 92वें मिनट में मेसी ने ऐसा कमाल का असिस्ट किया, जिसे देखकर सभी झूम उठे क्योंकि इस गोल ने उनकी टीम को बढ़त दिला दी थी.

दोनों गोल में मेसी का शानदार असिस्ट

पहले गोल की बात करें तो मेसी के पास गेंद थी, वो 'डी' के अंदर थे. अंतिम समय में अधिकतर फुटबॉलर सिर्फ गोलपोस्ट पर निशाना दागने की सोचते हैं, खासकर तब जब उनकी टीम पिछड़ रही हो. हालांकि मेसी ने शानदार गेम अवेयरनेस दिखाते हुए गेंद एंजो फर्नांडीज के लिए बनाई, जो 'डी' के बाहर खड़े थे. फर्नाडीज ने भी डी के बाहर से जानदार शॉट लगाते हुए गोल किया.

दूसरे गोल की बात करें तो 90 मिनट का समय खत्म हो चुका था, 9 मिनट का अतिरिक्त समय मिला था. 92वें मिनट में लियोनेल मेसी के पास गेंद थी, वो राइट विंग में मौजूद थे. उन्होंने गोल के पास कमाल का पास दिया, ये मेसी ने अपने दाएं पैर से पास किया था. इस पर लौटारो मार्टिनेज ने शानदार हेडर लेते हुए गोल किया. अर्जेंटीना के समर्थक 7-8 मिनट पहले मायूस बैठे थे, वो अब खुशी से झूम उठे थे क्योंकि एक बड़े मुकाबले में उनकी टीम ने शानदार कमबैक किया और लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई.

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Messi assists, El Toro finishes. A lethal duo!🔥🔥🔥 pic.twitter.com/GNWvFdkH3R — lalyylulelo🇩🇪 (@lalyylulelo) July 15, 2026

फाइनल में स्पेन से टक्कर

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के बीच है, स्पेन फ्रांस को हराकर फाइनल में पहुंची है. लियोनेल मेसी के लिए चिंता की बात ये है कि स्पेन का डिफेन्स इस बार तगड़ा नजर आ रहा है, पूरे टूर्नामेंट में उनके खिलाफ सिर्फ बेल्जियम ही एक गोल कर पाई है.

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