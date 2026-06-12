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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्समहिला T20 World Cup 2026: 12 टीमें, 33 मैच और करोड़ों का इनाम, यहां जानें पूरी डिटेल

महिला T20 World Cup 2026: 12 टीमें, 33 मैच और करोड़ों का इनाम, यहां जानें पूरी डिटेल

क्रिकेट के सबसे रोमांचक फॉर्मेट टी20 का सबसे बड़ा महिला महाकुंभ 12 जून से इंग्लैंड में शुरू होने जा रहा है. आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 इस बार कई मायनों में खास रहने वाला है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Amisha Pathak | Updated at : 12 Jun 2026 10:35 AM (IST)
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क्रिकेट के सबसे रोमांचक फॉर्मेट टी20 का सबसे बड़ा महिला महाकुंभ 12 जून से इंग्लैंड में शुरू होने जा रहा है. आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 इस बार कई मायनों में खास रहने वाला है. पहली बार टूर्नामेंट में 10 की जगह 12 टीमें हिस्सा लेंगी, जिससे प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी हो गई है. साथ ही नीदरलैंड्स की टीम पहली बार इस टूर्नामेंट में खेलती नजर आएगी.

महिला टी20 विश्व कप का इतिहास 2009 में शुरू हुआ था, जब इंग्लैंड ने अपने घर में पहला खिताब जीता था. तब से अब तक 10 संस्करण खेले जा चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम रही है, जिसने छह बार ट्रॉफी अपने नाम की है. वहीं न्यूजीलैंड मौजूदा चैंपियन के रूप में मैदान में उतरेगा और अपने खिताब का बचाव करने की कोशिश करेगा.

इस बार किसी एक टीम को स्पष्ट दावेदार नहीं माना जा रहा है. मेजबान इंग्लैंड घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया सातवें खिताब की तलाश में होगा. दूसरी ओर हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम भी ट्रॉफी जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. हाल के वर्षों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के प्रदर्शन में लगातार सुधार देखने को मिला है, जिससे फैंस की उम्मीदें भी बढ़ी हैं.

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12 जून से 5 जुलाई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 33 मुकाबले खेले जाएंगे. 12 टीमों को छह-छह के दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप चरण के बाद दोनों ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी. ग्रुप ए में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, श्रीलंका, स्कॉटलैंड और आयरलैंड शामिल हैं. वहीं ग्रुप बी में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स को रखा गया है.

टूर्नामेंट के मुकाबले इंग्लैंड के सात प्रतिष्ठित मैदानों पर खेले जाएंगे, जिनमें लॉर्ड्स, द ओवल, एजबेस्टन, ओल्ड ट्रैफर्ड और हेडिंग्ले जैसे ऐतिहासिक स्टेडियम शामिल हैं. ऐसे में क्रिकेट प्रशंसकों को अगले कुछ हफ्तों तक रोमांच, प्रतिस्पर्धा और यादगार मुकाबलों का भरपूर आनंद मिलने वाला है.

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Published at : 12 Jun 2026 10:35 AM (IST)
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