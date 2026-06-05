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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्समहिला क्रिकेट में पहली बार हुआ टाइम आउट, बीच मैच में मचा भयंकर बवाल

महिला क्रिकेट में पहली बार हुआ टाइम आउट, बीच मैच में मचा भयंकर बवाल

इंटरनेशनल महिला क्रिकेट के इतिहास में पहली बार एक अनोखा और विवादित विकेट देखने को मिला है. नेपाल के खिलाफ मैच के दौरान खिलाड़ी निर्धारित समय के भीतर क्रीज पर नहीं पहुंच सकी और उन्हें आउट दिया गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Amisha Pathak | Updated at : 05 Jun 2026 08:48 AM (IST)
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इंटरनेशनल महिला क्रिकेट के इतिहास में पहली बार एक अनोखा और विवादित विकेट देखने को मिला है. आपको बता दें कि भूटान की महिला क्रिकेटर रित्शी महिला इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं. मलेशिया के मंटिन में खेले गए एसीसी प्रीमियर कप के एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भूटान की बल्लेबाज रित्शी इतिहास में महिला क्रिकेट की पहली टाइम आउट होने वाली खिलाड़ी बन गईं.

नेपाल के खिलाफ मैच के दौरान वह निर्धारित समय के भीतर क्रीज पर नहीं पहुंच सकीं, जिसके चलते अंपायरों ने उन्हें आउट घोषित कर दिया. इस फैसले के बाद विवाद खड़ा हो गया. हालांकि, मैच समाप्त होने के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने मामले पर खेद व्यक्त करते हुए भूटान क्रिकेट और रित्शी से औपचारिक रूप से लिखित माफी मांगी.

जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना भूटान की बल्लेबाजी के दौरान पारी की पहली ही गेंद पर घटी. नेपाल द्वारा दिए गए 114 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भूटान की टीम को पहली गेंद पर झटका लगा जब उनकी सलामी बल्लेबाजी न्गावांग  बिना खाता खोले आउट हो गईं. विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए उतरीं रित्शी पूरी तरह तैयार नजर नहीं आ रही थीं. वह हेलमेट और ग्लव्स हाथ में लेकर मैदान पर दौड़ती हुई पहुंची, लेकिन क्रीज तक पहुंचने से पहले उन्होंने लेग अंपायर से बातचीत शुरू कर दी. इसी दौरान निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गई और मामला टाइम आउट तक पहुंच गया.

हालांकि टाइम आउट का यह फैसला क्रिकेट के नियमों के मुताबिक पूरी तरह वैध था, लेकिन नेपाल क्रिकेट बोर्ड ने इसे खेल भावना के अनुरूप नहीं माना. मैच के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल (CAN) ने आधिकारिक बयान जारी कर अपनी महिला टीम के इस कदम पर खेद जताया और भूटान क्रिकेट के साथ-साथ प्रभावित खिलाड़ी से माफी मांगी.

बोर्ड ने कहा कि भूटानी बल्लेबाज को टाइम आउट किए जाने की घटना उन मूल्यों और खेल भावना का प्रतिनिधित्व नहीं करती, जिनका नेपाल क्रिकेट हमेशा समर्थन करता आया है. CAN ने माना कि भले ही यह फैसला नियमों के तहत सही था, लेकिन क्रिकेट की असली भावना सिर्फ लिखित नियमों तक सीमित नहीं होती. एक उभरते क्रिकेट राष्ट्र के रूप में नेपाल निष्पक्ष खेल और खेल भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है. इसी कारण बोर्ड ने भूटान क्रिकेट, संबंधित खिलाड़ी और इस घटना से जुड़े सभी पक्षों से अपनी टीम की ओर से ईमानदारीपूर्वक माफी मांगी.

Published at : 05 Jun 2026 08:48 AM (IST)
Tags :
T20 International Women Cricket Ritshi Choden
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