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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC ODI Ranking में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा, Top-4 में 3 भारतीय; जानें रोहित-कोहली कहां

ICC ODI Ranking में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा, Top-4 में 3 भारतीय; जानें रोहित-कोहली कहां

ICC ODI Ranking Batsman: आईसीसी ने बुधवार को ताजा रैंकिंग जारी की, जिसकी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा बरकरार रहा. जानिए रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल लिस्ट में कहां है.

Written By : शिवम |  Updated at : 23 Jul 2026 10:36 AM (IST)
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ICC ने बुधवार को ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा बरकरार रहा, कप्तान शुभमन गिल नंबर-1 बनने से रह गए। टॉप-4 में 3 भारतीय खिलाड़ी मौजूद हैं, जिसमें कप्तान के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं। टॉप-10 की बात करें तो 3 बदलाव हुए हैं, टीम इंडिया के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले जो रुट ने 4 स्थान ऊपर छलांग लगाई है।

ICC ODI Ranking में नंबर-1 बल्लेबाज कौन?

न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 स्थान पर है। उनके 802 रेटिंग है, जबकि 801 रेटिंग के साथ भारतीय कप्तान शुभमन गिल दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। विराट कोहली लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 65 और तीसरे वनडे में 74 रनों की शानदार पारी खेली थी, हालांकि टीम इंडिया ये दोनों मुकाबले हार गई थी।

विराट कोहली और रोहित शर्मा कहां

रोहित शर्मा चौथे नंबर पर हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 138 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी। वह लॉर्ड्स में वनडे शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज हैं। रोहित के 758 रेटिंग पॉइंट हैं।

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जो रुट ने लगाईं लंबी छलांग

इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रुट भारत के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए, उन्होंने पहले वनडे में नाबाद 99 रन बनाए थे। दूसरे वनडे में नाबाद 74 रनों की पारी खेलने का फायदा उन्हें रैंकिंग में भी मिला। रुट 674 पॉइंट के साथ टॉप-10 में शामिल हो गए हैं, वह 12वें से 8वें नंबर पर आ गए हैं।

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ODI बल्लेबाजी रैंकिंग टॉप-10 

  1. डेरिल मिचेल (न्यूजीलैंड)
  2. शुभमन गिल (भारत)
  3. विराट कोहली (भारत)
  4. रोहित शर्मा (भारत)
  5. इब्राहिम जादरान (अफगानिस्तान)
  6. बाबर आजम (पाकिस्तान)
  7. हैरी ट्रैक्टर (आयरलैंड)
  8. जो रुट (इंग्लैंड)
  9. शाई होप (वेस्टइंडीज)
  10. चरिथ असलंका (श्रीलंका)

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 23 Jul 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
ICC ODI Ranking ODI Ranking VIRAT KOHLI Rohit SHarma INDIAN CRICKET TEAM SHUBMAN GILL
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