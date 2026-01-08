National Boxing Championship: दिल्ली में चल रही राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बुधवार का दिन खेल से ज्यादा विवादों के कारण सुर्खियों में रहा. जहां एक ओर देश की स्टार महिला मुक्केबाजों ने अपने दमदार प्रदर्शन से प्रभावित किया, वहीं पुरुष वर्ग के कुछ मुकाबलों में अनुशासनहीनता, रेफरी के फैसलों और नियमों के उल्लंघन को लेकर बड़ा बवाल देखने को मिला. रिंग के अंदर हुई घटनाओं ने टूर्नामेंट की छवि पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं

काटने का आरोप, फिर भी नहीं रोका गया मुकाबला

दिन का सबसे गंभीर विवाद पुरुष वर्ग के एक मुकाबले में देखने को मिला. रेलवे स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के मुक्केबाज इष्मीत और ऑल इंडिया पुलिस के मोहित के बीच आमने-सामने थे. इसी दौरान हालात बिगड़ गए. इष्मीत ने आरोप लगाया कि दूसरे राउंड में मोहित ने उनके कंधे पर दांत से काटा है. उन्होंने रेफरी को दांत से काटने के निशान भी दिखाए.

रेलवे के कोच ने इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई. उनका कहना है की ये हरकत डिसक्वालिफिकेशन के अंडर आती है. अब इस घटना पर मेडिकल रिपोर्ट और तस्वीरों के आधार पर तकनीकी अधिकारियों द्वारा फैसला लिया जाएगा.

स्कोरिंग विवाद में रिंग के अंदर घुसे कोच

एक और बड़ा बवाल 55 किग्रा कैटेगरी में हुआ. सर्विसेज के पवन बार्टवाल और ऑल इंडिया पुलिस के ललित के बीच चल रहे मुकाबले के दौरान स्कोरिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया. इस दौरान AIP के कोच और सपोर्ट स्टाफ रिंग के ही अंदर आ गए, जिसके चलते मुकाबला रोकना पड़ा. काफी देर तक हंगामा चला और हालात संभालने के बाद अधिकारियों ने मुकाबला एबंडन्ड घोषित कर दिया. नियमों के अनुसार, समय पर रिंग में रिपोर्ट नहीं करने के कारण पवन बार्टवाल को विजेता बनाया गया. इन सभी घटनाओं के बाद बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है.

महिला मुक्केबाजों ने दिखाई क्लास

विवादों के बीच महिला मुक्केबाजों का प्रदर्शन राहत देने वाला रहा. प्री-क्वार्टर फाइनल के मैच में निकहत जरीन (51 किग्रा) और लद्दाख की कुलसूमा बानो आमने-सामने थी. जरीन ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए कुलसूमा बानो को में दो मिनट के भीतर ही हराकर अपनी श्रेष्ठता साबित की. मुकाबला रेफरी-स्टॉप्ड कॉन्टेस्ट के जरिए समाप्त हुआ.

मीनाक्षी हुड्डा (48 किग्रा) ने भी शानदार खेल दिखाते हुए झारखंड की अन्नू को सर्वसम्मत फैसले से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई.

पुरुष वर्ग में अमित पंघाल (55 किग्रा) ने चंडीगढ़ के कृष्णपाल को 4-1 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया.