टी20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन, बाबर आजम पाकिस्तान टीम से बाहर

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन, बाबर आजम पाकिस्तान टीम से बाहर; बांग्लादेश के खिलाफ नहीं मिला मौका

Babar Azam: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खराब प्रदर्शन करने वाले बाबर आजम को अगली सीरीज के लिए टीम से बाहर कर दिया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 04 Mar 2026 05:52 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खराब प्रदर्शन करने वाले बाबर आजम की पाकिस्तान टीम से छुट्टी हो गई है. टूर्नामेंट के 6 मैचों में सिर्फ 91 रन बनाने वाले बाबर को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली अगली वनडे सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं मिली है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार (04 मार्च) को बांग्लादेश वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का एलान किया. 

शाहीन अफरीदी बने कप्तान 

इस सीरीज के लिए तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया है. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि शाहीन ने भी टी20 वर्ल्ड कप में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था. उन्होंने 5 मैचों की 5 पारियों में 8 विकेट चटकाए, जिसमें उनका बेस्ट 4/30 का है. हालांकि उनकी इकॉनमी बहुत खराब 10.52 की रही. 

 

अपडेट जारी है...

 

Published at : 04 Mar 2026 05:35 PM (IST)
Babar Azam
